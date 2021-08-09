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شاهد.. إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان

رفع أجزاء من الثوب استهدف الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة، أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان، وذلك بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة عبدالحميد بن سعيد المالكي، أنه وفقًا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة، باشر الفريق الفني تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1442هـ مشيرًا إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.

وبيّن أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.

وأكد المالكي ما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصديهما من عناية ورعاية من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومرافقهما عامة ومنها مجمع كسوة الكعبة المشرفة وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان
سبق

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة، أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان، وذلك بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة عبدالحميد بن سعيد المالكي، أنه وفقًا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة، باشر الفريق الفني تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1442هـ مشيرًا إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.

وبيّن أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.

وأكد المالكي ما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصديهما من عناية ورعاية من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومرافقهما عامة ومنها مجمع كسوة الكعبة المشرفة وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
11:23 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
04:01 AM

شاهد.. إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان

رفع أجزاء من الثوب استهدف الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,459

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة، أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان، وذلك بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة عبدالحميد بن سعيد المالكي، أنه وفقًا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة، باشر الفريق الفني تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1442هـ مشيرًا إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.

وبيّن أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.

وأكد المالكي ما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصديهما من عناية ورعاية من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومرافقهما عامة ومنها مجمع كسوة الكعبة المشرفة وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

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