أمن الطرق يحذّر من عبور الأودية والشعاب الجارية: لا تغامر
قال: خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.. يهدّد حياتك ومَن معك
حذّر أمن الطرق السائقين من عبور الأودية الجارية والشعاب.
وقال عبر حسابه في تويتر: عبور الأودية الجارية والشعاب خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.
وأضاف: عبورك يهدّد حياتك وحياة مَن معك لا تغامر.. سلامتكم تهمنا.
ويشهد معظم مناطق المملكة حالة ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
أمن الطرق يحذّر من عبور الأودية والشعاب الجارية: لا تغامر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-02
حذّر أمن الطرق السائقين من عبور الأودية الجارية والشعاب.
وقال عبر حسابه في تويتر: عبور الأودية الجارية والشعاب خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.
وأضاف: عبورك يهدّد حياتك وحياة مَن معك لا تغامر.. سلامتكم تهمنا.
ويشهد معظم مناطق المملكة حالة ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
11:50 AM
أمن الطرق يحذّر من عبور الأودية والشعاب الجارية: لا تغامر
قال: خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.. يهدّد حياتك ومَن معك
حذّر أمن الطرق السائقين من عبور الأودية الجارية والشعاب.
وقال عبر حسابه في تويتر: عبور الأودية الجارية والشعاب خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.
وأضاف: عبورك يهدّد حياتك وحياة مَن معك لا تغامر.. سلامتكم تهمنا.
ويشهد معظم مناطق المملكة حالة ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.