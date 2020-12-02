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أمن الطرق يحذّر من عبور الأودية والشعاب الجارية: لا تغامر

قال: خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.. يهدّد حياتك ومَن معك

حذّر أمن الطرق السائقين من عبور الأودية الجارية والشعاب.

وقال عبر حسابه في تويتر: عبور الأودية الجارية والشعاب خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.

وأضاف: عبورك يهدّد حياتك وحياة مَن معك لا تغامر.. سلامتكم تهمنا.

ويشهد معظم مناطق المملكة حالة ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

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أمن الطرق يحذّر من عبور الأودية والشعاب الجارية: لا تغامر
سبق

حذّر أمن الطرق السائقين من عبور الأودية الجارية والشعاب.

وقال عبر حسابه في تويتر: عبور الأودية الجارية والشعاب خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.

وأضاف: عبورك يهدّد حياتك وحياة مَن معك لا تغامر.. سلامتكم تهمنا.

ويشهد معظم مناطق المملكة حالة ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
11:50 AM

أمن الطرق يحذّر من عبور الأودية والشعاب الجارية: لا تغامر

قال: خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.. يهدّد حياتك ومَن معك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,229

حذّر أمن الطرق السائقين من عبور الأودية الجارية والشعاب.

وقال عبر حسابه في تويتر: عبور الأودية الجارية والشعاب خطر داهم لا يمكن التنبؤ بتبعاته.

وأضاف: عبورك يهدّد حياتك وحياة مَن معك لا تغامر.. سلامتكم تهمنا.

ويشهد معظم مناطق المملكة حالة ماطرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

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