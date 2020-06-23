النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجوازات": لن يسمح بالعودة للمقيمين إلى السعودية إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا

بعد الإعلان رسمياً عن ذلك وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لن يسمح بالعودة للمملكة من المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: "مقيم عمل خروج وعودة هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟"، ليرد الحساب الرسمي بقوله: "‏‎أهلاً بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك".

وأشارت الجوازات ‏‎إلى أنه في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، مؤكدة أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجوازات": لن يسمح بالعودة للمقيمين إلى السعودية إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا
سبق

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لن يسمح بالعودة للمملكة من المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: "مقيم عمل خروج وعودة هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟"، ليرد الحساب الرسمي بقوله: "‏‎أهلاً بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك".

وأشارت الجوازات ‏‎إلى أنه في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، مؤكدة أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
06:55 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
07:22 PM

"الجوازات": لن يسمح بالعودة للمقيمين إلى السعودية إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا

بعد الإعلان رسمياً عن ذلك وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
3,697

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لن يسمح بالعودة للمملكة من المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: "مقيم عمل خروج وعودة هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟"، ليرد الحساب الرسمي بقوله: "‏‎أهلاً بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك".

وأشارت الجوازات ‏‎إلى أنه في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، مؤكدة أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,334
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,235
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,116
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة