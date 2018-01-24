النصر لاتحاد القدم: نرفض تأجيل مباراتنا.. ولن نلعب خارج الرياض

أرسلت إدارة نادي النصر اليوم خطاباً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم تؤكد فيه رفضها التام للخيارين اللذين ذكرهما قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في حديثه التلفزيوني حول نقل مباراة النصر أمام أحد إلى خارج مدينة الرياض أو تأجيلها نظراً لعدم جاهزية ملعبي الملك فهد والأمير فيصل بن فهد.

وشددت إدارة النصر في بيان أنها لن تتنازل عن حقها في لعب مباراتها في موعدها المحدد رافضة تأجيل المباراة نظراً لضغط المنافسات.

وأكدت الإدارة النصراوية أنها طالبت منذ بداية الموسم بتحسين ملعب الأمير فيصل بن فهد ولم يتم أخذ هذه المطالبات بشكل جاد بل إنه تم معاقبة من انتقد أرضية الملعب.