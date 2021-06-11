أنجزت أمانة منطقة عسير ممثلةً في بلدية ظهران الجنوب مشروع حديقة المهيد جنوب المحافظة بمساحة تقدر بـ10392 ألف متر مربع. وتفصيلًا: أوضح رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف أنه روعي في تنفيذها تطبيق معايير المشهد الحضري بمتابعة وتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي. وأضاف "آل سياف" أن الحديقة تحتوي على مضمار للمشي محيط بالحديقة ودورات مياه ومظلات للجلوس ومسطحات خضراء وأشجار من البيئة المحلية وألعاب أطفال، ورصفت بلمسات معمارية من النسق العمراني للمحافظة، مشيرًا إلى أن البلدية ومجلسها البلدي يهدفان إلى توفير الخدمات الترفيهية لجميع شرائح المواطنين. من جهته أثنى رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي على جهود رئيس البلدية وفريق عمله في تنفيذ هذا المشروع الترفيهي لينضم إلى أكثر من 11 حديقة نفذت في مواقع مختلفة من المحافظة و15ساحة بلدية غطت معظم أحياء وقرى المحافظة. وقال "الوادعي" إن الخطة الإستراتيجية لعمل المجلس البلدي تقوم على أنسنة المدينة بما يحقق جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.

بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع بندر آل عوض سبق 2021-06-11 أنجزت أمانة منطقة عسير ممثلةً في بلدية ظهران الجنوب مشروع حديقة المهيد جنوب المحافظة بمساحة تقدر بـ10392 ألف متر مربع.



وتفصيلًا: أوضح رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف أنه روعي في تنفيذها تطبيق معايير المشهد الحضري بمتابعة وتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.



وأضاف "آل سياف" أن الحديقة تحتوي على مضمار للمشي محيط بالحديقة ودورات مياه ومظلات للجلوس ومسطحات خضراء وأشجار من البيئة المحلية وألعاب أطفال، ورصفت بلمسات معمارية من النسق العمراني للمحافظة، مشيرًا إلى أن البلدية ومجلسها البلدي يهدفان إلى توفير الخدمات الترفيهية لجميع شرائح المواطنين.



من جهته أثنى رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي على جهود رئيس البلدية وفريق عمله في تنفيذ هذا المشروع الترفيهي لينضم إلى أكثر من 11 حديقة نفذت في مواقع مختلفة من المحافظة و15ساحة بلدية غطت معظم أحياء وقرى المحافظة.



وقال "الوادعي" إن الخطة الإستراتيجية لعمل المجلس البلدي تقوم على أنسنة المدينة بما يحقق جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 09:21 PM

بلدية ظهران الجنوب تنجز حديقة المهيد على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع "آل سياف": روعي في تنفيذها معايير المشهد الحضري بمتابعة أمين منطقة عسير





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أنجزت أمانة منطقة عسير ممثلةً في بلدية ظهران الجنوب مشروع حديقة المهيد جنوب المحافظة بمساحة تقدر بـ10392 ألف متر مربع.



وتفصيلًا: أوضح رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف أنه روعي في تنفيذها تطبيق معايير المشهد الحضري بمتابعة وتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.



وأضاف "آل سياف" أن الحديقة تحتوي على مضمار للمشي محيط بالحديقة ودورات مياه ومظلات للجلوس ومسطحات خضراء وأشجار من البيئة المحلية وألعاب أطفال، ورصفت بلمسات معمارية من النسق العمراني للمحافظة، مشيرًا إلى أن البلدية ومجلسها البلدي يهدفان إلى توفير الخدمات الترفيهية لجميع شرائح المواطنين.



من جهته أثنى رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي على جهود رئيس البلدية وفريق عمله في تنفيذ هذا المشروع الترفيهي لينضم إلى أكثر من 11 حديقة نفذت في مواقع مختلفة من المحافظة و15ساحة بلدية غطت معظم أحياء وقرى المحافظة.



وقال "الوادعي" إن الخطة الإستراتيجية لعمل المجلس البلدي تقوم على أنسنة المدينة بما يحقق جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.