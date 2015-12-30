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وزير المالية: تنظيم هيئة عقارات الدولة سيحقق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها

رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وقال معاليه: "إنّ موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة سيمكنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي والرفع من كفاءتها الإنتاجية ".

وأشار معاليه إلى أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة واعتماد الشفافية وكفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، لرفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمضي قدماً نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية.

وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير المالية: تنظيم هيئة عقارات الدولة سيحقق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها
سبق

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وقال معاليه: "إنّ موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة سيمكنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي والرفع من كفاءتها الإنتاجية ".

وأشار معاليه إلى أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة واعتماد الشفافية وكفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، لرفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمضي قدماً نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
08:05 PM

وزير المالية: تنظيم هيئة عقارات الدولة سيحقق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها

رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وقال معاليه: "إنّ موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة سيمكنها من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي والرفع من كفاءتها الإنتاجية ".

وأشار معاليه إلى أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة واعتماد الشفافية وكفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، لرفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمضي قدماً نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية.

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