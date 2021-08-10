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"الشهري" رئيسًا لمركز "القريع" ببني مالك في مكة المكرمة

وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على قرار تكليف محمد بن عبدالله الشهري رئيسًا لمركز القريع بني مالك بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بناءً على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

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"الشهري" رئيسًا لمركز "القريع" ببني مالك في مكة المكرمة
سبق

وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على قرار تكليف محمد بن عبدالله الشهري رئيسًا لمركز القريع بني مالك بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بناءً على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
12:38 AM

"الشهري" رئيسًا لمركز "القريع" ببني مالك في مكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على قرار تكليف محمد بن عبدالله الشهري رئيسًا لمركز القريع بني مالك بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بناءً على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

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