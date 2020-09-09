"أمانة الرياض": تنفيذ أعمال تحويل المسارات على امتداد الدائري الشرقي

تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها بدأت فعليًّا في تنفيذ أعمال تحويل المسارات الواقعة على امتداد طريق الدائري الشرقي.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" أنه تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية تُجري هذه الأعمال؛ للربط بين طريقي الخرج والحائر، وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة.