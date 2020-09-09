النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الرياض": تنفيذ أعمال تحويل المسارات على امتداد الدائري الشرقي

تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها بدأت فعليًّا في تنفيذ أعمال تحويل المسارات الواقعة على امتداد طريق الدائري الشرقي.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" أنه تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية تُجري هذه الأعمال؛ للربط بين طريقي الخرج والحائر، وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض": تنفيذ أعمال تحويل المسارات على امتداد الدائري الشرقي
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها بدأت فعليًّا في تنفيذ أعمال تحويل المسارات الواقعة على امتداد طريق الدائري الشرقي.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" أنه تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية تُجري هذه الأعمال؛ للربط بين طريقي الخرج والحائر، وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
10:24 AM

"أمانة الرياض": تنفيذ أعمال تحويل المسارات على امتداد الدائري الشرقي

تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
353

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها بدأت فعليًّا في تنفيذ أعمال تحويل المسارات الواقعة على امتداد طريق الدائري الشرقي.

وأضافت الأمانة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" أنه تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية تُجري هذه الأعمال؛ للربط بين طريقي الخرج والحائر، وتحسين جودة التنقل داخل العاصمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,771
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,791
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,349
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,394

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة