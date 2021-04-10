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بـ"هاتريك إسبريا".. القادسية يستعيد نغمة الانتصار بثلاثية في مرمى الاتفاق

نجح القادسية باستعادة نغمة الفوز التي غاب عنها في الجولات الخمس الماضية بتغلبه على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.

افتتح الضيوف أهداف المباراة مبكرًا عند الدقيقة الـ14 عن طريق الكولومبي دانيلو إسبريا من علامة الجزاء، احتسبها الحكم تركي الخضير نتيجة عرقلة مهاجم القادسية ستانلي أوهاوتشي من قِبل مدافع الاتفاق سنوسي هوساوي.

وأدرك المهاجم المغربي وليد أزارو التعادل لفريق الاتفاق عند انتصاف الساعة الأولى برأسية جميلة بعد متابعته عرضية البرازيلي دي سوزا. وعاد المهاجم الكولومبي دانيلو إسبريا لوضع القادسية في المقدمة مجددًا، وبالطريقة ذاتها من علامة الجزاء، وذلك عند الدقيقة الـ53 من زمن المباراة.

ونجح إسبريا في فرض نفسه نجمًا للقاء بتدوينه ثالث الأهداف للقادسية، وأيضًا من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ73 مسجلاً أول هاتريك له هذا الموسم.

الاتفاق القادسية الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بـ"هاتريك إسبريا".. القادسية يستعيد نغمة الانتصار بثلاثية في مرمى الاتفاق
سبق

نجح القادسية باستعادة نغمة الفوز التي غاب عنها في الجولات الخمس الماضية بتغلبه على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.

افتتح الضيوف أهداف المباراة مبكرًا عند الدقيقة الـ14 عن طريق الكولومبي دانيلو إسبريا من علامة الجزاء، احتسبها الحكم تركي الخضير نتيجة عرقلة مهاجم القادسية ستانلي أوهاوتشي من قِبل مدافع الاتفاق سنوسي هوساوي.

وأدرك المهاجم المغربي وليد أزارو التعادل لفريق الاتفاق عند انتصاف الساعة الأولى برأسية جميلة بعد متابعته عرضية البرازيلي دي سوزا. وعاد المهاجم الكولومبي دانيلو إسبريا لوضع القادسية في المقدمة مجددًا، وبالطريقة ذاتها من علامة الجزاء، وذلك عند الدقيقة الـ53 من زمن المباراة.

ونجح إسبريا في فرض نفسه نجمًا للقاء بتدوينه ثالث الأهداف للقادسية، وأيضًا من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ73 مسجلاً أول هاتريك له هذا الموسم.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
10:32 PM

بـ"هاتريك إسبريا".. القادسية يستعيد نغمة الانتصار بثلاثية في مرمى الاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نجح القادسية باستعادة نغمة الفوز التي غاب عنها في الجولات الخمس الماضية بتغلبه على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.

افتتح الضيوف أهداف المباراة مبكرًا عند الدقيقة الـ14 عن طريق الكولومبي دانيلو إسبريا من علامة الجزاء، احتسبها الحكم تركي الخضير نتيجة عرقلة مهاجم القادسية ستانلي أوهاوتشي من قِبل مدافع الاتفاق سنوسي هوساوي.

وأدرك المهاجم المغربي وليد أزارو التعادل لفريق الاتفاق عند انتصاف الساعة الأولى برأسية جميلة بعد متابعته عرضية البرازيلي دي سوزا. وعاد المهاجم الكولومبي دانيلو إسبريا لوضع القادسية في المقدمة مجددًا، وبالطريقة ذاتها من علامة الجزاء، وذلك عند الدقيقة الـ53 من زمن المباراة.

ونجح إسبريا في فرض نفسه نجمًا للقاء بتدوينه ثالث الأهداف للقادسية، وأيضًا من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ73 مسجلاً أول هاتريك له هذا الموسم.

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