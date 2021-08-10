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من خفيفة لمتوسطة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

قال: أجواء حارة نهاراً ومعتدلة فجراً على معظم المناطق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني -بإذن الله- اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ‏متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان واليمن.

وتابع:‏ رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية السرعة على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة والخليج؛ إلا يصرفها الله.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من خفيفة لمتوسطة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني -بإذن الله- اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ‏متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان واليمن.

وتابع:‏ رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية السرعة على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة والخليج؛ إلا يصرفها الله.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
08:34 AM

من خفيفة لمتوسطة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

قال: أجواء حارة نهاراً ومعتدلة فجراً على معظم المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني -بإذن الله- اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً معتدلة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ‏متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والإمارات وعُمان واليمن.

وتابع:‏ رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية السرعة على أجزاءٍ من شرق ووسط وغرب المملكة والخليج؛ إلا يصرفها الله.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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