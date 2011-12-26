النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

صحيفة فرنسية عن "قوميز" محترف "الهلال": يتمتع بكرم كبير للغاية

امتدحت صحيفة "onzemondial" محترف نادي الهلال الحالي اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز على موقفه تجاه الفقراء في مدينة سانت إيتيان الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن اللاعب قدّم مئات الوجبات للفقراء الذين يعيشون في المدينة؛ إذ إن اللاعب لم ينسَ أبدًا أنه بدأ حياته في كرة القدم برفقة سانت إيتيان.

وقالت قناة "France Bleu" إن اللاعب قدّم للفقراء القاطنين في المدينة نحو 400 وجبة، وإن العدد كان كبيرًا للغاية حتى إن باقي الجمعيات الخيرية في المدينة تقاسمت الوجبات لتوزيعها.

الهلال قوميز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة فرنسية عن "قوميز" محترف "الهلال": يتمتع بكرم كبير للغاية
سبق

امتدحت صحيفة "onzemondial" محترف نادي الهلال الحالي اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز على موقفه تجاه الفقراء في مدينة سانت إيتيان الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن اللاعب قدّم مئات الوجبات للفقراء الذين يعيشون في المدينة؛ إذ إن اللاعب لم ينسَ أبدًا أنه بدأ حياته في كرة القدم برفقة سانت إيتيان.

وقالت قناة "France Bleu" إن اللاعب قدّم للفقراء القاطنين في المدينة نحو 400 وجبة، وإن العدد كان كبيرًا للغاية حتى إن باقي الجمعيات الخيرية في المدينة تقاسمت الوجبات لتوزيعها.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
10:03 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
12:43 AM

صحيفة فرنسية عن "قوميز" محترف "الهلال": يتمتع بكرم كبير للغاية

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
3,888

امتدحت صحيفة "onzemondial" محترف نادي الهلال الحالي اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز على موقفه تجاه الفقراء في مدينة سانت إيتيان الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن اللاعب قدّم مئات الوجبات للفقراء الذين يعيشون في المدينة؛ إذ إن اللاعب لم ينسَ أبدًا أنه بدأ حياته في كرة القدم برفقة سانت إيتيان.

وقالت قناة "France Bleu" إن اللاعب قدّم للفقراء القاطنين في المدينة نحو 400 وجبة، وإن العدد كان كبيرًا للغاية حتى إن باقي الجمعيات الخيرية في المدينة تقاسمت الوجبات لتوزيعها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,832
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,700
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,923
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة