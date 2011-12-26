صحيفة فرنسية عن "قوميز" محترف "الهلال": يتمتع بكرم كبير للغاية

امتدحت صحيفة "onzemondial" محترف نادي الهلال الحالي اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز على موقفه تجاه الفقراء في مدينة سانت إيتيان الفرنسية.



وقالت الصحيفة إن اللاعب قدّم مئات الوجبات للفقراء الذين يعيشون في المدينة؛ إذ إن اللاعب لم ينسَ أبدًا أنه بدأ حياته في كرة القدم برفقة سانت إيتيان.



وقالت قناة "France Bleu" إن اللاعب قدّم للفقراء القاطنين في المدينة نحو 400 وجبة، وإن العدد كان كبيرًا للغاية حتى إن باقي الجمعيات الخيرية في المدينة تقاسمت الوجبات لتوزيعها.