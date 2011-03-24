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الأول من نوعه منذ 1989.. أوروبا تعاقب الصين على انتهاكاتها ضد المسلمين الأويغور

يشمل الإجراء 4 مسؤولين وكيان واحد

ذكر دبلوماسي أوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا رسمياً، اليوم الاثنين، على إدراج مسؤولين صينيين في قائمة سوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، في أول عقوبات ضد بكين منذ حظر الاتحاد الأوروبي على الأسلحة عام 1989 في أعقاب حملة ساحة تيانانمن.

وأضاف أن الوزراء وافقوا على حظر السفر وتجميد الأصول لأربعة أفراد صينيين وكيان واحد، سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق اليوم، متهمين إياهم بانتهاكات حقوقية ضد أقلية الأويغور المسلمة في الصين في شينجيانغ، وفقاً لـ"رويترز".

وكان مبعوثو الاتحاد الأوروبي قد وافقوا سابقاً على الإجراءات الأسبوع الماضي.

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأول من نوعه منذ 1989.. أوروبا تعاقب الصين على انتهاكاتها ضد المسلمين الأويغور
سبق

ذكر دبلوماسي أوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا رسمياً، اليوم الاثنين، على إدراج مسؤولين صينيين في قائمة سوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، في أول عقوبات ضد بكين منذ حظر الاتحاد الأوروبي على الأسلحة عام 1989 في أعقاب حملة ساحة تيانانمن.

وأضاف أن الوزراء وافقوا على حظر السفر وتجميد الأصول لأربعة أفراد صينيين وكيان واحد، سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق اليوم، متهمين إياهم بانتهاكات حقوقية ضد أقلية الأويغور المسلمة في الصين في شينجيانغ، وفقاً لـ"رويترز".

وكان مبعوثو الاتحاد الأوروبي قد وافقوا سابقاً على الإجراءات الأسبوع الماضي.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
03:54 PM

الأول من نوعه منذ 1989.. أوروبا تعاقب الصين على انتهاكاتها ضد المسلمين الأويغور

يشمل الإجراء 4 مسؤولين وكيان واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر دبلوماسي أوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا رسمياً، اليوم الاثنين، على إدراج مسؤولين صينيين في قائمة سوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، في أول عقوبات ضد بكين منذ حظر الاتحاد الأوروبي على الأسلحة عام 1989 في أعقاب حملة ساحة تيانانمن.

وأضاف أن الوزراء وافقوا على حظر السفر وتجميد الأصول لأربعة أفراد صينيين وكيان واحد، سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق اليوم، متهمين إياهم بانتهاكات حقوقية ضد أقلية الأويغور المسلمة في الصين في شينجيانغ، وفقاً لـ"رويترز".

وكان مبعوثو الاتحاد الأوروبي قد وافقوا سابقاً على الإجراءات الأسبوع الماضي.

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