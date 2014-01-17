رئيس "فايزر": كورونا باقٍ وهذه الموجة هي الأخيرة مع "القيود"

"بورلا" أكد أن لقاح كوفيد-19 "آمن وفعال" بالنسبة للأطفال

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، عن توقعاته بشأن استمرار فيروس كورونا، ومدى فعالية لقاح كوفيد-19 بالنسبة للأطفال.

وقال ألبرت بورلا وفق قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، اليوم الاثنين: فيروس كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة.

وأضاف: "الموجة الحالية من الوباء يجب أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود".

وفيما يتعلق بأمان لقاح كوفيد-19 بالنسبة للأطفال، أوضح "بورلا" أنه "آمن وفعال".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد كان بورلا قد صرّح يوم الثلاثاء الماضي، بأن "فايزر" يمكنها إنتاج لقاح يستهدف المتحور "أوميكرون" بحلول مارس.

وقال، متحدثًا في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي الذي ينظمه "جيه.بي مورغان"، والذي يعقد عبر الإنترنت هذا العام: "لقاحات كوفيد-19 قد ينتهي بها الحال لأن تصبح سنوية بالنسبة لمعظم الناس، وإن بعض المجموعات الأكثر عرضة للخطر قد تكون مؤهلة للحصول عليها دوريا خلال فترة زمنية تقل عن العام".

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، أن أكثر من 325.37 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و885130.

يشار إلى أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.