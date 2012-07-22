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بالفيديو.. "منسوبات الشؤون الإسلامية" يشاركن في توزيع المظلات الشمسية

إجمالي ما وزّع في ثاني أيام التشريق بلغ 120 ألفًا.. ضمن "ظل ووقاية 2"

وسط حضور لافت ومميز، رصدت عدسة "سبق" مشاركة منسوبات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توزيع المظلات الشمسية على الحجاج المعجلين، في ثاني أيام التشريق.

وبلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء الموسم أكثر من 120 ألفًا ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2"، التي تستهدف الحجاج ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات لضيوف الرحمن.

وتستهدف المبادرة في موسمها الثاني توزيع 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج؛ حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج، للوقاية من أشعة الشمس نظرًا لما تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام من ارتفاع في درجات الحرارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "منسوبات الشؤون الإسلامية" يشاركن في توزيع المظلات الشمسية
سبق

وسط حضور لافت ومميز، رصدت عدسة "سبق" مشاركة منسوبات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توزيع المظلات الشمسية على الحجاج المعجلين، في ثاني أيام التشريق.

وبلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء الموسم أكثر من 120 ألفًا ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2"، التي تستهدف الحجاج ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات لضيوف الرحمن.

وتستهدف المبادرة في موسمها الثاني توزيع 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج؛ حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج، للوقاية من أشعة الشمس نظرًا لما تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام من ارتفاع في درجات الحرارة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
04:54 PM

بالفيديو.. "منسوبات الشؤون الإسلامية" يشاركن في توزيع المظلات الشمسية

إجمالي ما وزّع في ثاني أيام التشريق بلغ 120 ألفًا.. ضمن "ظل ووقاية 2"

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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وسط حضور لافت ومميز، رصدت عدسة "سبق" مشاركة منسوبات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توزيع المظلات الشمسية على الحجاج المعجلين، في ثاني أيام التشريق.

وبلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء الموسم أكثر من 120 ألفًا ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2"، التي تستهدف الحجاج ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات لضيوف الرحمن.

وتستهدف المبادرة في موسمها الثاني توزيع 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج؛ حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج، للوقاية من أشعة الشمس نظرًا لما تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام من ارتفاع في درجات الحرارة.

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201,250 سيارة ..

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