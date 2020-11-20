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مسلحون يقتحمون مبنى شركة في جورجيا.. ويحتجزون رهائن

قوات الشرطة تطالب وسائل الإعلام بوقف البثّ من الموقع

أعلنت قوات الأمن الجورجية، اليوم الجمعة، أنها تجري عملية خاصة وسط مدينة تبليسي، حيث اقتحم مسلحون مبنى لشركة تقدم خدمات قروض مالية مصغرة.


وبحسب قناة "روستافي" الجورجية، فإن المسلحين الذين اقتحموا المبنى احتجزوا عشرة أشخاص كرهائن، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المنطقة بأكملها.


وأكدت وزارة الداخلية الجورجية الهجوم المسلح على الشركة وسط مدينة تبليسي، وإرسال قوات الأمن إلى هناك.


وذكر شهود عيان، أن من قاموا بتنفيذ الهجوم أكثر من مسلح، كان يحمل أحدهم قنبلة يدوية، مشيرين إلى أن الشرطة تمكنت من إقناعهم بالإفراج عن شخصين.


وأعلنت وسائل إعلام جورجية أن عدد المهاجمين هو خمسة أشخاص، وجميعهم مسلحون، فيما طالبت قوات الشرطة من جميع وسائل الإعلام بوقف البث المباشر من مكان الحادثة.

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مسلحون يقتحمون مبنى شركة في جورجيا.. ويحتجزون رهائن
سبق

أعلنت قوات الأمن الجورجية، اليوم الجمعة، أنها تجري عملية خاصة وسط مدينة تبليسي، حيث اقتحم مسلحون مبنى لشركة تقدم خدمات قروض مالية مصغرة.


وبحسب قناة "روستافي" الجورجية، فإن المسلحين الذين اقتحموا المبنى احتجزوا عشرة أشخاص كرهائن، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المنطقة بأكملها.


وأكدت وزارة الداخلية الجورجية الهجوم المسلح على الشركة وسط مدينة تبليسي، وإرسال قوات الأمن إلى هناك.


وذكر شهود عيان، أن من قاموا بتنفيذ الهجوم أكثر من مسلح، كان يحمل أحدهم قنبلة يدوية، مشيرين إلى أن الشرطة تمكنت من إقناعهم بالإفراج عن شخصين.


وأعلنت وسائل إعلام جورجية أن عدد المهاجمين هو خمسة أشخاص، وجميعهم مسلحون، فيما طالبت قوات الشرطة من جميع وسائل الإعلام بوقف البث المباشر من مكان الحادثة.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
05:54 PM

مسلحون يقتحمون مبنى شركة في جورجيا.. ويحتجزون رهائن

قوات الشرطة تطالب وسائل الإعلام بوقف البثّ من الموقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قوات الأمن الجورجية، اليوم الجمعة، أنها تجري عملية خاصة وسط مدينة تبليسي، حيث اقتحم مسلحون مبنى لشركة تقدم خدمات قروض مالية مصغرة.


وبحسب قناة "روستافي" الجورجية، فإن المسلحين الذين اقتحموا المبنى احتجزوا عشرة أشخاص كرهائن، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المنطقة بأكملها.


وأكدت وزارة الداخلية الجورجية الهجوم المسلح على الشركة وسط مدينة تبليسي، وإرسال قوات الأمن إلى هناك.


وذكر شهود عيان، أن من قاموا بتنفيذ الهجوم أكثر من مسلح، كان يحمل أحدهم قنبلة يدوية، مشيرين إلى أن الشرطة تمكنت من إقناعهم بالإفراج عن شخصين.


وأعلنت وسائل إعلام جورجية أن عدد المهاجمين هو خمسة أشخاص، وجميعهم مسلحون، فيما طالبت قوات الشرطة من جميع وسائل الإعلام بوقف البث المباشر من مكان الحادثة.

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