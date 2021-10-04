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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بسلطان عُمان ويطمئن على الأوضاع إثر "إعصار شاهين"

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عُمان إثر تعرضها للحالة المدارية "إعصار شاهين"، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن تعازيه وصادق المواساة، لجلالته ولأسر المتوفين ولشعب عُمان الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا - حفظه الله - وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار حتى يتم تجاوز آثاره.

من جهة أخرى، أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه ومشاعره الأخوية تجاه عُمان وشعبها، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، والمملكة من كل مكروه.

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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بسلطان عُمان ويطمئن على الأوضاع إثر "إعصار شاهين"
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عُمان إثر تعرضها للحالة المدارية "إعصار شاهين"، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن تعازيه وصادق المواساة، لجلالته ولأسر المتوفين ولشعب عُمان الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا - حفظه الله - وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار حتى يتم تجاوز آثاره.

من جهة أخرى، أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه ومشاعره الأخوية تجاه عُمان وشعبها، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، والمملكة من كل مكروه.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
09:42 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:09 AM

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفيًا بسلطان عُمان ويطمئن على الأوضاع إثر "إعصار شاهين"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عُمان إثر تعرضها للحالة المدارية "إعصار شاهين"، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن تعازيه وصادق المواساة، لجلالته ولأسر المتوفين ولشعب عُمان الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا - حفظه الله - وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار حتى يتم تجاوز آثاره.

من جهة أخرى، أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه ومشاعره الأخوية تجاه عُمان وشعبها، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، والمملكة من كل مكروه.

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