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وثيقة استخباراتية هولندية تتهم "أردوغان" بنشر التطرف في البلاد

تقرير مسرب يربط بين الرئيس التركي وصعود وانتشار المتشددين

كشفت وثيقة استخبارات هولندية مسربة، عن وجود صلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصعود المتطرفين داخل هولندا.

وحسبما أفادت صحيفة "إن أو إس" الهولندية، قال المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب بهولندا "NCTV"، في تقرير لا يزال سريًّا: إن أهداف أردوغان المتمثلة في "الأسلمة" في تركيا، يتم نشرها في المجتمع التركي في هولندا من خلال الجمعيات التركية الهولندية.

وذكر التقرير المكون من 30 صفحة، أن المنظمات الدينية التركية تتمتع "بعلاقات قوية" مع المنظمات التركية في هولندا؛ لا سيما مع المنظمات الشبابية التركية الهولندية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تتفاعل هذه المجموعات بدورها مع الدعاة، وتتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يزعم أنهم يمجدون المتطرفين ويتبادلون الرسائل المعادية للغرب وكذلك المعادية للسامية.

وفي أحد أجزاء الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد المتشددون"، ورد أن الرئيس التركي وفر مساحة للمتشددين في تركيا؛ حيث عزز سلطته السياسية بمرور الوقت.

وناقش التقريرُ العلاقة بين مواقف أردوغان وهجوم ترام أوتريخت عام 2019؛ حيث أوضح أن استخدام أردوغان حجة إطلاق النار على "كرايستشيرش" في نيوزيلندا من قِبَل شخص أبيض متعصب والخطاب العام المعادي للغرب، لعب دورًا في تحريض غوكمن تانيش على شن الهجوم في هولندا.

وفي صباح يوم 18 مارس 2019، قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار جماعي على ترام أوتريخت بهولندا. وأدين لاحقًا في الهجوم رجلٌ تركي يبلغ من العمر 37 عامًا، يدعى تانيش.

ورفض مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، تقرير المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب الهولندي، ووصفه بأنه "تقرير غير دقيق ومتحيز وجاهل".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وثيقة استخباراتية هولندية تتهم "أردوغان" بنشر التطرف في البلاد
سبق

كشفت وثيقة استخبارات هولندية مسربة، عن وجود صلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصعود المتطرفين داخل هولندا.

وحسبما أفادت صحيفة "إن أو إس" الهولندية، قال المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب بهولندا "NCTV"، في تقرير لا يزال سريًّا: إن أهداف أردوغان المتمثلة في "الأسلمة" في تركيا، يتم نشرها في المجتمع التركي في هولندا من خلال الجمعيات التركية الهولندية.

وذكر التقرير المكون من 30 صفحة، أن المنظمات الدينية التركية تتمتع "بعلاقات قوية" مع المنظمات التركية في هولندا؛ لا سيما مع المنظمات الشبابية التركية الهولندية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تتفاعل هذه المجموعات بدورها مع الدعاة، وتتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يزعم أنهم يمجدون المتطرفين ويتبادلون الرسائل المعادية للغرب وكذلك المعادية للسامية.

وفي أحد أجزاء الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد المتشددون"، ورد أن الرئيس التركي وفر مساحة للمتشددين في تركيا؛ حيث عزز سلطته السياسية بمرور الوقت.

وناقش التقريرُ العلاقة بين مواقف أردوغان وهجوم ترام أوتريخت عام 2019؛ حيث أوضح أن استخدام أردوغان حجة إطلاق النار على "كرايستشيرش" في نيوزيلندا من قِبَل شخص أبيض متعصب والخطاب العام المعادي للغرب، لعب دورًا في تحريض غوكمن تانيش على شن الهجوم في هولندا.

وفي صباح يوم 18 مارس 2019، قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار جماعي على ترام أوتريخت بهولندا. وأدين لاحقًا في الهجوم رجلٌ تركي يبلغ من العمر 37 عامًا، يدعى تانيش.

ورفض مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، تقرير المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب الهولندي، ووصفه بأنه "تقرير غير دقيق ومتحيز وجاهل".

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
12:48 PM

وثيقة استخباراتية هولندية تتهم "أردوغان" بنشر التطرف في البلاد

تقرير مسرب يربط بين الرئيس التركي وصعود وانتشار المتشددين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وثيقة استخبارات هولندية مسربة، عن وجود صلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصعود المتطرفين داخل هولندا.

وحسبما أفادت صحيفة "إن أو إس" الهولندية، قال المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب بهولندا "NCTV"، في تقرير لا يزال سريًّا: إن أهداف أردوغان المتمثلة في "الأسلمة" في تركيا، يتم نشرها في المجتمع التركي في هولندا من خلال الجمعيات التركية الهولندية.

وذكر التقرير المكون من 30 صفحة، أن المنظمات الدينية التركية تتمتع "بعلاقات قوية" مع المنظمات التركية في هولندا؛ لا سيما مع المنظمات الشبابية التركية الهولندية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تتفاعل هذه المجموعات بدورها مع الدعاة، وتتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يزعم أنهم يمجدون المتطرفين ويتبادلون الرسائل المعادية للغرب وكذلك المعادية للسامية.

وفي أحد أجزاء الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد المتشددون"، ورد أن الرئيس التركي وفر مساحة للمتشددين في تركيا؛ حيث عزز سلطته السياسية بمرور الوقت.

وناقش التقريرُ العلاقة بين مواقف أردوغان وهجوم ترام أوتريخت عام 2019؛ حيث أوضح أن استخدام أردوغان حجة إطلاق النار على "كرايستشيرش" في نيوزيلندا من قِبَل شخص أبيض متعصب والخطاب العام المعادي للغرب، لعب دورًا في تحريض غوكمن تانيش على شن الهجوم في هولندا.

وفي صباح يوم 18 مارس 2019، قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار جماعي على ترام أوتريخت بهولندا. وأدين لاحقًا في الهجوم رجلٌ تركي يبلغ من العمر 37 عامًا، يدعى تانيش.

ورفض مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، تقرير المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب الهولندي، ووصفه بأنه "تقرير غير دقيق ومتحيز وجاهل".

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