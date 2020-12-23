"محافظ شقراء" يتفقد "مخفر شرطة القصب" ويتابع سير العمل

أكد بذل الجهد لخدمة المواطن والمقيم وتعزيز العلاقة بالمجتمع

ضمن جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل، قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، بزيارة مخفر شرطة القصب يوم أمس الثلاثاء؛ حيث كان في استقباله مدير المخفر المقدم عبدالمحسن بن محمد العيبان.

واطلع البواردي خلال الزيارة على سير العمل، وحث منسوبي المخفر على بذل الجهود والاهتمام بما يتطلع إليه المواطن والمقيم، وتعزيز علاقة المؤسسة الأمنية بالمجتمع.

وقدّم شكره وتقديره لمدير ومنسوبي المخفر؛ مشيدًا بما يقدمونه من جهود ويبذلون من تضحيات في سبيل خدمة المجتمع؛ سائلًا الله لهم التوفيق والسداد.