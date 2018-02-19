ألمانيا وفرنسا تدعوان رعاياهما في أوكرانيا إلى مغادرتها فورًا

برلين أشارت إلى خطر اندلاع نزاع مسلح

دعت ألمانيا اليوم السبت رعاياها لمغادرة أوكرانيا بصورة عاجلة بسبب خطر اندلاع نزاع مسلح في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، نقلته "رويترز": "نُحذِّر من أي سفر إلى أوكرانيا؛ ونحض الرعايا الألمان الموجودين في أوكرانيا على مغادرة البلد فورًا دون تأخير".

وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا مماثلاً، دعت فيه رعاياها الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد بصورة عاجلة.