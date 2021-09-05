"شكرًا أبطال الدفاع الجوي" يتصدر الترند بعد مواقفهم المشرّفة في حماية الدين والوطن

بعد اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مفخخة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة مع بطولات رجال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، إذ أطلقوا وسماً بعنوان #شكرًا_ابطال_الدفاع_الجوي، بعد نجاح القوات في اعتراض وتدمير (3) صواريخ بالستية و(3) طائرات مسيّرة أمس السبت.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و(3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة (21:32) من مساء السبت صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بصنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة".

وبيّن العميد المالكي أن "هذا السلوك الهمجي واللا مسؤول من قبل الميليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الميليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة".

وسرعان ما صعد الوسم إلى الترند عبر موقع تويتر العالمي، حيث بلغت التغريدات أكثر من 55 ألف تغريدة، ونثر فيه المغردون من المواطنين والمقيمين كلمات الشكر ورسائل العرفان إلى قوات الدفاع الجوي.

وكتب المغرد الشيخ عائض القرني: "رَبِّ اجعل هَٰذَا البلد آمِنًا".. شكراً أبطالنا البواسل لمواقفهم المُشرّفة دائماً في حماية الدين والوطن، اللهم ثبّت أقدامهم، واجعل النصر حليفهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم احفظ ديننا ووطننا، وأدم علينا سلامتنا وأمننا.

وعبرت الدكتور شعاع الشمري عن شكرها وتقديرها لأبطال قوات الدفاع الجوي على حماية المواطنين والمقيمين، واختتمت تغريدها بجملة "دام عزك يا الوطن".

وقال المغرد عبدالله البندر: "ننام مطمئنين ونستيقظ هانئين بفضل الله ثم بجهود أبطالنا الذين عززوا من السيطرة الجوية واستطاعوا إضعاف فرص العدو، أما استنكار العالم منذ سنوات ضد إيران وميليشياتها الإرهابية لا فائدة منه إذا لم يكن هناك رد دولي حازم".

ولفت المغرد قس بن ساعدة إلى أن "السعودية الوحيدة في العالم تعيش في حالة حرب ومواطنيها والمقيمين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، ولولا الأخبار لكنا نظن أن هذه الصواريخ مجرد ألعاب نارية، وهذا بفضل الله ثم بجنودنا الأبطال.

وأضاف: "إذا سقط صاروخ، تتصاعد العزوم.. ماهزنا قبلك صواريخ.. صدام".

وقال المغرد الدكتور عبدالله الشايع: "ربنا لك الحمد على الإيمان والأمان واجتماع الكلمة في المملكة على الكتاب والسنة، ربنا لك الحمد كبتّ عدونا، وبسطت رزقنا، وأظهرت أمننا، شكرًا لقوات الدفاع الجوي، حرسكم الله بسلطانه وأيدكم بنصره، وردكم لنا سالمين غانمين مأجورين، آمين يارب العالمين".

فيما غرد الإعلامي علي الغفيلي قائلاً: "الله يديم علينا الأمن والأمان".