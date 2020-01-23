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للمرة الثالثة في مهرجانات "شتاء طنطورة".. "بوتشيللي" يقدِّم أداء ساحرًا في العلا

قدَّم الموسيقار ومطرب الأوبرا العالمي أندريا بوتشيللي حفلاً في مسرح مرايا للمرة الثالثة في مهرجانات شتاء طنطورة، وهو حفل لن تنساه أذهان المشاهدين والمعجبين لفترة كبيرة من الوقت، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يناير 2022.

ويُعدُّ حفل بوتشيللي الرابع في العلا (موطن أول موقع مسجَّل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي "الحجر")، والثالث خلال مهرجانات شتاء طنطورة، أول مهرجان بالسعودية يحتفي بالموسيقى والتراث.

وشارك "بوتشيللي" على خشبة المسرح نخبة من أفضل فناني الأوبرا الإيطالية من أوكسترا "أستي سيمفوني" مع مطربات السوبرانو: كريستين ألادو، سيرينا جامبيرو وكلارا باربييه سيرانو.

وقامت المجموعة بإسعاد وسحر المعجبين داخل القاعة المزدحمة والملايين من المشاهدين الذين شاهدوا الحفل على الهواء مباشرة على شاشات MBC1 وعلى قنوات اليوتيوب للحظات العلا وmbc1.

وخلال الحفل قدَّم بوتشيللي مجموعة من أروع أغانيه المعروفة على نطاق واسع مثل "Time to Say Goodbye"، "Con te Partiro"، مع مقطوعة خاصة قدمها لزوجته "Can’t Help Falling in Love".

وعن زيارته المميزة للمرة الرابعة للعلا قال بوتشيللي: "إنه شعور رائع دائمًا أن أُغنِّي في قلب الصحراء في العلا؛ فأنا أعتبر أن مجيئي من المدينة الكبيرة الصاخبة وضوضائها إلى هنا هو تجربة تعليمية لي، ووجودي في مثل هذا المكان المسالم والشاعري بعيدًا عن العالم هو من أكثر التجارب المفضلة لي دائمًا".

وسعد الحضور بالأداء الرائع لأندريا جريمينيللي، وهو أحد أفضل عازفي الناي في العالم، الذي شارك أندريا بوتشيللي إحدى المقطوعات الموسيقية، تاركين الجماهير في جو مليء بالمشاعر الفياضة.

وشاركت السوبرانو كريستين ألادو في الأداء على المسرح مع مقطوعتها الغنائية "never Enough". وكريستين هي إحدى الفنانات المشهورات عالميًّا التي شاركت عددًا كبيرًا من المطربين على شاشات التليفزيون وعلى خشبات المسارح.

كما قاد الفرقة الموسيقية الموسيقار كارلو بيرنيني، صديق بوتشيللي والمدير الفني للفرقة. بيرنيني شارك أندريا بوتشيللي الحفلات في عدد كبير من قاعات المسارح وحفلات الاستاد في العديد من الدول حول العالم.

ويعد مهرجان شتاء طنطورة هو أول مهرجان للموسيقى والفنون في السعودية. ويقام المهرجان في الفترة من 21 ديسمبر إلى 12 فبراير، وهو واحد من أربعة مهرجانات تحت راية موسم لحظات العلا؛ إذ سيقام مهرجان فنون العلا وسماء العلا ومهرجان العافية والاستجمام في فبراير ومارس.

وسيتم إعلان المزيد من الأسماء العالمية قريبًا التي ستقدم عروضها في قاعة مرايا المميزة بالعلا.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول حفلات لحظات العلا الموسيقية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.experiencealula.com.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الثالثة في مهرجانات "شتاء طنطورة".. "بوتشيللي" يقدِّم أداء ساحرًا في العلا
سبق

قدَّم الموسيقار ومطرب الأوبرا العالمي أندريا بوتشيللي حفلاً في مسرح مرايا للمرة الثالثة في مهرجانات شتاء طنطورة، وهو حفل لن تنساه أذهان المشاهدين والمعجبين لفترة كبيرة من الوقت، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يناير 2022.

ويُعدُّ حفل بوتشيللي الرابع في العلا (موطن أول موقع مسجَّل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي "الحجر")، والثالث خلال مهرجانات شتاء طنطورة، أول مهرجان بالسعودية يحتفي بالموسيقى والتراث.

وشارك "بوتشيللي" على خشبة المسرح نخبة من أفضل فناني الأوبرا الإيطالية من أوكسترا "أستي سيمفوني" مع مطربات السوبرانو: كريستين ألادو، سيرينا جامبيرو وكلارا باربييه سيرانو.

وقامت المجموعة بإسعاد وسحر المعجبين داخل القاعة المزدحمة والملايين من المشاهدين الذين شاهدوا الحفل على الهواء مباشرة على شاشات MBC1 وعلى قنوات اليوتيوب للحظات العلا وmbc1.

وخلال الحفل قدَّم بوتشيللي مجموعة من أروع أغانيه المعروفة على نطاق واسع مثل "Time to Say Goodbye"، "Con te Partiro"، مع مقطوعة خاصة قدمها لزوجته "Can’t Help Falling in Love".

وعن زيارته المميزة للمرة الرابعة للعلا قال بوتشيللي: "إنه شعور رائع دائمًا أن أُغنِّي في قلب الصحراء في العلا؛ فأنا أعتبر أن مجيئي من المدينة الكبيرة الصاخبة وضوضائها إلى هنا هو تجربة تعليمية لي، ووجودي في مثل هذا المكان المسالم والشاعري بعيدًا عن العالم هو من أكثر التجارب المفضلة لي دائمًا".

وسعد الحضور بالأداء الرائع لأندريا جريمينيللي، وهو أحد أفضل عازفي الناي في العالم، الذي شارك أندريا بوتشيللي إحدى المقطوعات الموسيقية، تاركين الجماهير في جو مليء بالمشاعر الفياضة.

وشاركت السوبرانو كريستين ألادو في الأداء على المسرح مع مقطوعتها الغنائية "never Enough". وكريستين هي إحدى الفنانات المشهورات عالميًّا التي شاركت عددًا كبيرًا من المطربين على شاشات التليفزيون وعلى خشبات المسارح.

كما قاد الفرقة الموسيقية الموسيقار كارلو بيرنيني، صديق بوتشيللي والمدير الفني للفرقة. بيرنيني شارك أندريا بوتشيللي الحفلات في عدد كبير من قاعات المسارح وحفلات الاستاد في العديد من الدول حول العالم.

ويعد مهرجان شتاء طنطورة هو أول مهرجان للموسيقى والفنون في السعودية. ويقام المهرجان في الفترة من 21 ديسمبر إلى 12 فبراير، وهو واحد من أربعة مهرجانات تحت راية موسم لحظات العلا؛ إذ سيقام مهرجان فنون العلا وسماء العلا ومهرجان العافية والاستجمام في فبراير ومارس.

وسيتم إعلان المزيد من الأسماء العالمية قريبًا التي ستقدم عروضها في قاعة مرايا المميزة بالعلا.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول حفلات لحظات العلا الموسيقية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.experiencealula.com.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
08:53 PM

للمرة الثالثة في مهرجانات "شتاء طنطورة".. "بوتشيللي" يقدِّم أداء ساحرًا في العلا

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صحيفة سبق الإلكترونية - العلا
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قدَّم الموسيقار ومطرب الأوبرا العالمي أندريا بوتشيللي حفلاً في مسرح مرايا للمرة الثالثة في مهرجانات شتاء طنطورة، وهو حفل لن تنساه أذهان المشاهدين والمعجبين لفترة كبيرة من الوقت، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يناير 2022.

ويُعدُّ حفل بوتشيللي الرابع في العلا (موطن أول موقع مسجَّل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي "الحجر")، والثالث خلال مهرجانات شتاء طنطورة، أول مهرجان بالسعودية يحتفي بالموسيقى والتراث.

وشارك "بوتشيللي" على خشبة المسرح نخبة من أفضل فناني الأوبرا الإيطالية من أوكسترا "أستي سيمفوني" مع مطربات السوبرانو: كريستين ألادو، سيرينا جامبيرو وكلارا باربييه سيرانو.

وقامت المجموعة بإسعاد وسحر المعجبين داخل القاعة المزدحمة والملايين من المشاهدين الذين شاهدوا الحفل على الهواء مباشرة على شاشات MBC1 وعلى قنوات اليوتيوب للحظات العلا وmbc1.

وخلال الحفل قدَّم بوتشيللي مجموعة من أروع أغانيه المعروفة على نطاق واسع مثل "Time to Say Goodbye"، "Con te Partiro"، مع مقطوعة خاصة قدمها لزوجته "Can’t Help Falling in Love".

وعن زيارته المميزة للمرة الرابعة للعلا قال بوتشيللي: "إنه شعور رائع دائمًا أن أُغنِّي في قلب الصحراء في العلا؛ فأنا أعتبر أن مجيئي من المدينة الكبيرة الصاخبة وضوضائها إلى هنا هو تجربة تعليمية لي، ووجودي في مثل هذا المكان المسالم والشاعري بعيدًا عن العالم هو من أكثر التجارب المفضلة لي دائمًا".

وسعد الحضور بالأداء الرائع لأندريا جريمينيللي، وهو أحد أفضل عازفي الناي في العالم، الذي شارك أندريا بوتشيللي إحدى المقطوعات الموسيقية، تاركين الجماهير في جو مليء بالمشاعر الفياضة.

وشاركت السوبرانو كريستين ألادو في الأداء على المسرح مع مقطوعتها الغنائية "never Enough". وكريستين هي إحدى الفنانات المشهورات عالميًّا التي شاركت عددًا كبيرًا من المطربين على شاشات التليفزيون وعلى خشبات المسارح.

كما قاد الفرقة الموسيقية الموسيقار كارلو بيرنيني، صديق بوتشيللي والمدير الفني للفرقة. بيرنيني شارك أندريا بوتشيللي الحفلات في عدد كبير من قاعات المسارح وحفلات الاستاد في العديد من الدول حول العالم.

ويعد مهرجان شتاء طنطورة هو أول مهرجان للموسيقى والفنون في السعودية. ويقام المهرجان في الفترة من 21 ديسمبر إلى 12 فبراير، وهو واحد من أربعة مهرجانات تحت راية موسم لحظات العلا؛ إذ سيقام مهرجان فنون العلا وسماء العلا ومهرجان العافية والاستجمام في فبراير ومارس.

وسيتم إعلان المزيد من الأسماء العالمية قريبًا التي ستقدم عروضها في قاعة مرايا المميزة بالعلا.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول حفلات لحظات العلا الموسيقية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.experiencealula.com.

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