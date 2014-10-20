"البلدية النسائية" تضبط مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالطائف

خلال حملة ميدانية على مشاغل وصوالين تجميل وأنشطة مختلفة

ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، عن طريق "البلدية النسائية"، مواد منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر، وذلك من خلال حملة ميدانية.

ورصدت مراقبات البلدية النسائية الكثير من التجاوزات الصحية بالمشاغل النسائية، وصوالين التجميل، وأنشطة نسائية أخرى.

وعلمت "سبق" أنه جرى تحرير محاضر الضبط من قِبل المراقبات رسميًّا، فيما تُطبَّق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.