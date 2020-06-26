الهند تسجل 17296 إصابة جديدة و407 حالات وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 490401 والوفيات 15301

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 17296 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و407 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 490401 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 15301 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن مجموع عدد المتعافين بلغ 285637 حالة.