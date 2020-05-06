‫شاهد.. "تنمية الشرافاء" تُبادر بتفطير رجال الأمن أثناء منع التجول بـ"الدواسر"

‫ضمن مبادرة "فطورهم علينا" بمشاركة 16 شخصًا من منسوبي اللجنة

أطلقت جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء مبادرة " فطورهم علينا " لتفطير رجال الأمن الموجودين في الميدان في أوقات منع التجول خلال شهر رمضان المبارك، ويشارك في هذه المبادرة ١٦ شخصًا من منسوبي اللجنة، ويأتي ذلك من باب المسؤولية الاجتماعية.

‫وتفصيلاً، أوضح رئيس اللجنة جمعان بن عبدالله آل حسين لـ "سبق" أنه تم تقديم وجبة إفطار لرجال الأمن الموجودين في المدخل الشرقي لمحافظة وادي الدواسر، والتي ستستمر طوال شهر رمضان المبارك، مبينًا أنها هذا أقل ما يُقدم لرجال الأمن الذين يسهرون ويبذلون في حماية هذا الوطن خلال هذه الجائحة .

‫وأكد "آل حسين" أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الشرافاء مستعدة لبذل الجهود في كل ما يخدم هذا الوطن الغالي والمساهمة في كل مما شأنه راحة رجال الأمن وذلك من منطلق "كلنا مسؤول" .

‫يُذكر أن لجنة تنمية الشرافاء نفذت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية والتطوعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا .

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