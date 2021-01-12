"الندوة العالمية" تشيد مدرسة جديدة لتعليم الفتيات في السودان

تضم 4 فصول دراسية وتخدم 300 طالبة في المرحلة الأساسية

شرع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان، في بناء مدرسة "قوز بدري"، لتعليم الفتيات في المرحلة الأساسية بمنطقة غرب شندي بولاية نهر النيل.

وتخدم المدرسة التي تضم (4) فصول دراسية، (300) طالبة.

وعبّر الأهالي عن شكرهم لمبادرة الندوة العالمية وإقامتها لهذا المشروع الذي يلبي حاجتهم الماسة لهذه المدرسة التي تسهم في تعليم الفتيات، ودعوا الله أن يحفظ على المملكة حكومتها وشعبها واستقرارها، على ما تُقدمه من مساعدات ودعم مستمر لشعوب العالم.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسيرة الندوة العالمية في عنايتها بالتعليم كأساس لبناء ونهوض المجتمعات؛ حيث دعمت منظومتي التعليم الأساسي والجامعي بعشرات المدارس والكليات والمعاهد المتخصصة والمهنية والتقنية ومراكز التنمية البشرية في قارتي آسيا وإفريقيا.