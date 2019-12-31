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"الشورى" يوافق على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية

قدم مقترحات لتعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي, وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات على مشروع النظام.

ونوه أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بمشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية وأهدافه التي أكدت على رعاية مصالح جميع العمال, والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم نظاماً.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439/1440هـ , الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

واستمع المجلس بعد ذلك إلى عدد من المداخلات بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة, حيث نوه عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بالمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارة في ضوء ما ورد في التقرير, وقدموا عددًا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها العسكرية والصحية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439/ 1440هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استعرض عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم عددًا من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وتهدف إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان، مؤكدين أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في تأصيل تلك القيم السامية والتي أكدتها الشريعة الإسلامية الغراء.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يوافق على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية
سبق

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي, وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات على مشروع النظام.

ونوه أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بمشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية وأهدافه التي أكدت على رعاية مصالح جميع العمال, والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم نظاماً.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439/1440هـ , الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

واستمع المجلس بعد ذلك إلى عدد من المداخلات بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة, حيث نوه عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بالمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارة في ضوء ما ورد في التقرير, وقدموا عددًا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها العسكرية والصحية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439/ 1440هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استعرض عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم عددًا من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وتهدف إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان، مؤكدين أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في تأصيل تلك القيم السامية والتي أكدتها الشريعة الإسلامية الغراء.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
04:39 PM

"الشورى" يوافق على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية

قدم مقترحات لتعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي, وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات على مشروع النظام.

ونوه أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم بمشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية وأهدافه التي أكدت على رعاية مصالح جميع العمال, والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم نظاماً.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1439/1440هـ , الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.

واستمع المجلس بعد ذلك إلى عدد من المداخلات بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة, حيث نوه عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بالمهام والواجبات التي تقوم بها الوزارة في ضوء ما ورد في التقرير, وقدموا عددًا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى تعزيز مهام وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها العسكرية والصحية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439/ 1440هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استعرض عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم عددًا من الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وتهدف إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان، مؤكدين أن المملكة قد خطت خطوات واسعة في تأصيل تلك القيم السامية والتي أكدتها الشريعة الإسلامية الغراء.

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