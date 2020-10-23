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رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية

بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه

باشر رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، أمس الخميس، مهام عمله رئيسًا للجامعة بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه؛ حيث كان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ورفع "آل صقر" الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة السامية على تعيينه، مؤكدًا أن العملية التعليمية بالمملكة تحظى باهتمام القيادة؛ مما أسهم في توفير البيئة الأكاديمية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: إنه "سيتم العمل خلال الفترة المقبلة تجاه تطوير وسائل العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وتحقيق آمال وطموحات الطلاب والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين".

كما عقد اجتماعات مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات، شدد خلالها على أهمية مواصلة السير نحو تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة والمساهمة في تعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وثقافية تسهم بفاعلية في صناعة التنمية لهذا الوطن.

ونوه بالدور الريادي المنتظر تجاه المجتمع المحلي ومد جسور التعاون مع مختلف الفئات وخدمة المجتمع الذي تنتمي له الجامعة، مما يمثل جزءًا من خدمة الوطن الغالي وولاة الأمر حفظهم الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية
سبق

باشر رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، أمس الخميس، مهام عمله رئيسًا للجامعة بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه؛ حيث كان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ورفع "آل صقر" الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة السامية على تعيينه، مؤكدًا أن العملية التعليمية بالمملكة تحظى باهتمام القيادة؛ مما أسهم في توفير البيئة الأكاديمية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: إنه "سيتم العمل خلال الفترة المقبلة تجاه تطوير وسائل العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وتحقيق آمال وطموحات الطلاب والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين".

كما عقد اجتماعات مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات، شدد خلالها على أهمية مواصلة السير نحو تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة والمساهمة في تعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وثقافية تسهم بفاعلية في صناعة التنمية لهذا الوطن.

ونوه بالدور الريادي المنتظر تجاه المجتمع المحلي ومد جسور التعاون مع مختلف الفئات وخدمة المجتمع الذي تنتمي له الجامعة، مما يمثل جزءًا من خدمة الوطن الغالي وولاة الأمر حفظهم الله.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
06:36 PM

رئيس جامعة حفر الباطن يباشر أعماله ويجتمع بالقيادات الأكاديمية والإدارية

بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه

A A A
حامد العلي - حفر الباطن
0
1,964

باشر رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، أمس الخميس، مهام عمله رئيسًا للجامعة بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه؛ حيث كان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ورفع "آل صقر" الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة السامية على تعيينه، مؤكدًا أن العملية التعليمية بالمملكة تحظى باهتمام القيادة؛ مما أسهم في توفير البيئة الأكاديمية التي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال: إنه "سيتم العمل خلال الفترة المقبلة تجاه تطوير وسائل العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وتحقيق آمال وطموحات الطلاب والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين".

كما عقد اجتماعات مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومديري الإدارات، شدد خلالها على أهمية مواصلة السير نحو تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة والمساهمة في تعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وثقافية تسهم بفاعلية في صناعة التنمية لهذا الوطن.

ونوه بالدور الريادي المنتظر تجاه المجتمع المحلي ومد جسور التعاون مع مختلف الفئات وخدمة المجتمع الذي تنتمي له الجامعة، مما يمثل جزءًا من خدمة الوطن الغالي وولاة الأمر حفظهم الله.

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