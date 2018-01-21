ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مخالفًا لنظام البيئة، (28) مواطنًا، ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم (147) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمنطقة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

"الأمن البيئي" يضبط (29) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا محليًا بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-20 ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مخالفًا لنظام البيئة، (28) مواطنًا، ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم (147) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمنطقة الرياض.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.



وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 10:06 PM

"الأمن البيئي" يضبط (29) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا محليًا بالرياض تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.. وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة





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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مخالفًا لنظام البيئة، (28) مواطنًا، ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم (147) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي بمنطقة الرياض.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.



وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل أو بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.