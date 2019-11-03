النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عون" يستعرض قوته.. ويلجأ لخيار الحشد الطائفي

بدا متناقضاً في تليين موقفه من المظاهرات

في مشهد ينم عن استعراض القوة، ظهر الرئيس اللبناني مجدداً اليوم (الأحد) أمام حشد من أنصاره، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على خطابه السابق، الذي لم يبد فيه أي تفهم لمطالب المتظاهرين، الذين أدت احتجاجاتهم إلى الإطاحة بحكومة سعد الحريري، لكن ما يلفت الانتباه هو التناقض الشديد الذي بدا فيه "عون".

ففي حين تخلى "عون" عن جمود موقفه السابق في التعاطي مع المظاهرات ومعارضتها، بالإصرار على أن التغيير الذي تطالب به لن يكون من خلال الشارع، وتبنيه لمطالب المتظاهرين بالتعهد بتحقيق مطالبهم في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد وبناء دولة مدنية، فإنه من ناحية أخرى لجأ إلى خيار الحشد الطائفي بحشد أنصاره في مواجهة المظاهرات الوطنية التي تشهدها ربوع لبنان، متفقة على أجندة وطنية واحدة تتمحور حول إسقاط الحكومة والنظام وتأسيس دولة مدنية بعيدة عن المحاصصة.

وتناقضات "عون" التي ظهرت للعيان، تعكس محاولة للمناورة السياسية في تهدئة سخط اللبنانيين من خلال الاقتراب من مطالبهم، وليس مسعى جدياً لتحقيق مطالبهم، فلو كان عون جاداً في تعهداته في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد وبناء دولة مدنية؛ لتجنب الظهور بمظهر طائفي يكرس الانقسام، ولحرص على توجيه خطابه إلى المواطنين اللبنانيين كافة دون الاستقواء بأنصاره.

الرئيس اللبناني ميشال عون سعد الحريري

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"عون" يستعرض قوته.. ويلجأ لخيار الحشد الطائفي
سبق

في مشهد ينم عن استعراض القوة، ظهر الرئيس اللبناني مجدداً اليوم (الأحد) أمام حشد من أنصاره، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على خطابه السابق، الذي لم يبد فيه أي تفهم لمطالب المتظاهرين، الذين أدت احتجاجاتهم إلى الإطاحة بحكومة سعد الحريري، لكن ما يلفت الانتباه هو التناقض الشديد الذي بدا فيه "عون".

ففي حين تخلى "عون" عن جمود موقفه السابق في التعاطي مع المظاهرات ومعارضتها، بالإصرار على أن التغيير الذي تطالب به لن يكون من خلال الشارع، وتبنيه لمطالب المتظاهرين بالتعهد بتحقيق مطالبهم في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد وبناء دولة مدنية، فإنه من ناحية أخرى لجأ إلى خيار الحشد الطائفي بحشد أنصاره في مواجهة المظاهرات الوطنية التي تشهدها ربوع لبنان، متفقة على أجندة وطنية واحدة تتمحور حول إسقاط الحكومة والنظام وتأسيس دولة مدنية بعيدة عن المحاصصة.

وتناقضات "عون" التي ظهرت للعيان، تعكس محاولة للمناورة السياسية في تهدئة سخط اللبنانيين من خلال الاقتراب من مطالبهم، وليس مسعى جدياً لتحقيق مطالبهم، فلو كان عون جاداً في تعهداته في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد وبناء دولة مدنية؛ لتجنب الظهور بمظهر طائفي يكرس الانقسام، ولحرص على توجيه خطابه إلى المواطنين اللبنانيين كافة دون الاستقواء بأنصاره.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
09:24 PM

"عون" يستعرض قوته.. ويلجأ لخيار الحشد الطائفي

بدا متناقضاً في تليين موقفه من المظاهرات

A A A
محمد صبح - الرياض
3
3,918

في مشهد ينم عن استعراض القوة، ظهر الرئيس اللبناني مجدداً اليوم (الأحد) أمام حشد من أنصاره، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على خطابه السابق، الذي لم يبد فيه أي تفهم لمطالب المتظاهرين، الذين أدت احتجاجاتهم إلى الإطاحة بحكومة سعد الحريري، لكن ما يلفت الانتباه هو التناقض الشديد الذي بدا فيه "عون".

ففي حين تخلى "عون" عن جمود موقفه السابق في التعاطي مع المظاهرات ومعارضتها، بالإصرار على أن التغيير الذي تطالب به لن يكون من خلال الشارع، وتبنيه لمطالب المتظاهرين بالتعهد بتحقيق مطالبهم في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد وبناء دولة مدنية، فإنه من ناحية أخرى لجأ إلى خيار الحشد الطائفي بحشد أنصاره في مواجهة المظاهرات الوطنية التي تشهدها ربوع لبنان، متفقة على أجندة وطنية واحدة تتمحور حول إسقاط الحكومة والنظام وتأسيس دولة مدنية بعيدة عن المحاصصة.

وتناقضات "عون" التي ظهرت للعيان، تعكس محاولة للمناورة السياسية في تهدئة سخط اللبنانيين من خلال الاقتراب من مطالبهم، وليس مسعى جدياً لتحقيق مطالبهم، فلو كان عون جاداً في تعهداته في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد وبناء دولة مدنية؛ لتجنب الظهور بمظهر طائفي يكرس الانقسام، ولحرص على توجيه خطابه إلى المواطنين اللبنانيين كافة دون الاستقواء بأنصاره.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,556
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,885
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,324
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,521

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة