حَرَمُ أمير الجوف تدشّن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

دشنت حرَمُ أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، مساء أمس الأربعاء، حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار #لاتنتظري_الأعراض، التي تنظمها صحة المنطقة.

وفور وصولها، كان في استقبالها رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مساعدة مدير عام الشؤون الصحية بالجوف الدكتورة هيام بنت مبارك البحيران؛ حيث قصّت الشريط إيذانًا بتدشين الحملة، وتجوّلت في أركان المعرض المصاحب مستمعة لشرح عن مراحل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي من البحث والتوعية والكشف والتثقيف الصحي.

كما اطلعت على خطة "صحة الجوف" لحملة شهر أكتوبر التي تشمل تنظيم 6 معارض متنقلة إضافة للمعرض الرئيسي في جامعة الجوف ومدارس المنطقة والأسواق والحدائق ومحاضرات بالمدارس.

بعد ذلك تعرّفت على مبادرة فريق التوعية الصحية بصحة الجوف "واعي" التي تهدف لإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الكليات الصحية وموظفي الصحة؛ للمشاركة في الحملات التوعوية، واطلعت على جناح الإنعاش القلبي وحملة التبرع بالدم؛ راجية للجميع دوام الصحة.