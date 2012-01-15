"عمر الجاسر" يحتفل بزواج ابنه "مهند" في جدة

احتفل الفنان والمخرج الدكتور عمر الجاسر، بعقد قران ابنه المهندس "مهند" على كريمة عبدالمحسن بخيت الغامدي، في جدة.
جاء ذلك، بحضور أهالي العروسين.
احتفل الفنان والمخرج الدكتور عمر الجاسر، بعقد قران ابنه المهندس "مهند" على كريمة عبدالمحسن بخيت الغامدي، في جدة.
جاء ذلك، بحضور أهالي العروسين.
احتفل الفنان والمخرج الدكتور عمر الجاسر، بعقد قران ابنه المهندس "مهند" على كريمة عبدالمحسن بخيت الغامدي، في جدة.
جاء ذلك، بحضور أهالي العروسين.
احتفل الفنان والمخرج الدكتور عمر الجاسر، بعقد قران ابنه المهندس "مهند" على كريمة عبدالمحسن بخيت الغامدي، في جدة.
جاء ذلك، بحضور أهالي العروسين.