هذه آخر أرقام كورونا في أميركا.. 66 ألف وفاة و1.1 مليون إصابة

ولايات فيدرالية تتقدم على طريق رفع إجراءات الحجر رغم الأعداد الكبيرة

سجلت الولايات المتحدة 1453 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 66 ألفاً، وفقاً لإحصاء نشرته جامعة "جونز هوبكنز"، السبت.

وعند الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي السبت (00:30 ت غ الأحد)، سجّلت جامعة جونز هوبكينز أكثر من 1.1 مليون إصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد، و66224 وفاة، بزيادة قدرها 2 في المئة مقارنةً بحصيلة، الجمعة.

وعلى الرغم من أنّ أعداد الضحايا ما زالت مرتفعة، إلا أن الولايات الفيدرالية تتقدم على طريق رفع إجراءات الحجر.

ووفق "رويترز"، سمحت وكالة الغذاء والدواء؛ السلطة الأميركية لضبط أسواق الأدوية، بشكل عاجل، باستخدام العقار التجريبي "رمديسيفير" الذي يمكن -على حد قولها-، أن يساعد على شفاء المرضى.

ولإنعاش الاقتصاد، بدأ أكثر من 35 من الولايات الأميركية الخمسين رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، بينما تتضاعف التظاهرات "لإعادة فتح أميركا" في جميع أنحاء البلاد.