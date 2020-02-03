النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة النقل ترصد ضوابط جديدة لرفع جودة النقل التعليمي

وضعت رفع الكفاءة والجودة أولوية فيها.. تتبّع الحافلات

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إصدار لائحتها الجديدة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لتنظيم نشاط ضمن أكبر أنشطة النقل البري في المملكة، الذي يحظى باهتمام مختلف مكونات المجتمع السعودي، ويتصل بالسعي القائم لتطوير خدمة نقل موجهة لشريحة مهمة في المجتمع وهم: طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، إلى جانب عدد كبير من المستفيدين من تنظيم الخدمة كالمعلمات وطالبات المراحل الجامعية.

وأوضح النائب المساعد لتنظيم النقل البري في الهيئة العامة للنقل المهندس معيض آل سعيد، أن لائحة النقل التعليمي الجديدة وضعت رفع الكفاءة والجودة أولوية فيها؛ مبينًا أن من أبرز ما جاءت به لائحة النقل التعليمي الجديدة إلزامية إجراء اختبار للسائق يسمى "اختبار الكفاءة المهنية"؛ للتأكد من أهلية السائق وقدرته على القيادة بكفاءة واحترافية عالية، والتعامل بأفضل السبل مع احتياجات الركاب في جميع الظروف.

وبيّن أنه يجب على الناقل إبرام عقد مع الراكب أو ولي الأمر أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي؛ لتحديد الالتزامات والحقوق بين الأطراف، كما تُلزم اللائحة الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

وقال: إن الحافلة أو مركبة النقل التعليمي المرخصة من مسؤولية السائق، ويجب عليه وعلى مساعديه التأكد من سلامتها بشكل يومي وقبل بدء الرحلة، ولتحقيق هذا فإن العمر التشغيلي للحافلة يجب ألا يتجاوز 10 سنوات في حالة المركبة التي يبلغ عدد مقاعدها 10 مقاعد وأكثر، كما لا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع في حالة المركبة التي لا يقل عدد مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد على 9 مقاعد، كما يمكن بموجب اللائحة الجديدة الترخيص للأفراد السعوديين المحققين لكل الاشتراطات إلى جانب الترخيص للمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال النقل.

وأكد المهندس معيض آل سعيد، وجوب الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل عند تسجيل أو تجديد أو نقل ملكية أو تعديل أي حافلة أو مركبة ترغب في الدخول في نشاط النقل التعليمي؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية المعتمدة لرفع كفاءة وجودة الخدمة ومن بينها خاصية تتبع الحافلات، وتحديد مواقعها ضمن مساراتها الصحيحة؛ انطلاقًا من دور الهيئة التنظيمي لصناعة النقل في المملكة.

الهيئة العامة للنقل النقل التعليمي النقل البري في المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة النقل ترصد ضوابط جديدة لرفع جودة النقل التعليمي
سبق

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إصدار لائحتها الجديدة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لتنظيم نشاط ضمن أكبر أنشطة النقل البري في المملكة، الذي يحظى باهتمام مختلف مكونات المجتمع السعودي، ويتصل بالسعي القائم لتطوير خدمة نقل موجهة لشريحة مهمة في المجتمع وهم: طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، إلى جانب عدد كبير من المستفيدين من تنظيم الخدمة كالمعلمات وطالبات المراحل الجامعية.

وأوضح النائب المساعد لتنظيم النقل البري في الهيئة العامة للنقل المهندس معيض آل سعيد، أن لائحة النقل التعليمي الجديدة وضعت رفع الكفاءة والجودة أولوية فيها؛ مبينًا أن من أبرز ما جاءت به لائحة النقل التعليمي الجديدة إلزامية إجراء اختبار للسائق يسمى "اختبار الكفاءة المهنية"؛ للتأكد من أهلية السائق وقدرته على القيادة بكفاءة واحترافية عالية، والتعامل بأفضل السبل مع احتياجات الركاب في جميع الظروف.

وبيّن أنه يجب على الناقل إبرام عقد مع الراكب أو ولي الأمر أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي؛ لتحديد الالتزامات والحقوق بين الأطراف، كما تُلزم اللائحة الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

وقال: إن الحافلة أو مركبة النقل التعليمي المرخصة من مسؤولية السائق، ويجب عليه وعلى مساعديه التأكد من سلامتها بشكل يومي وقبل بدء الرحلة، ولتحقيق هذا فإن العمر التشغيلي للحافلة يجب ألا يتجاوز 10 سنوات في حالة المركبة التي يبلغ عدد مقاعدها 10 مقاعد وأكثر، كما لا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع في حالة المركبة التي لا يقل عدد مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد على 9 مقاعد، كما يمكن بموجب اللائحة الجديدة الترخيص للأفراد السعوديين المحققين لكل الاشتراطات إلى جانب الترخيص للمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال النقل.

وأكد المهندس معيض آل سعيد، وجوب الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل عند تسجيل أو تجديد أو نقل ملكية أو تعديل أي حافلة أو مركبة ترغب في الدخول في نشاط النقل التعليمي؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية المعتمدة لرفع كفاءة وجودة الخدمة ومن بينها خاصية تتبع الحافلات، وتحديد مواقعها ضمن مساراتها الصحيحة؛ انطلاقًا من دور الهيئة التنظيمي لصناعة النقل في المملكة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:32 PM

هيئة النقل ترصد ضوابط جديدة لرفع جودة النقل التعليمي

وضعت رفع الكفاءة والجودة أولوية فيها.. تتبّع الحافلات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
150

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إصدار لائحتها الجديدة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لتنظيم نشاط ضمن أكبر أنشطة النقل البري في المملكة، الذي يحظى باهتمام مختلف مكونات المجتمع السعودي، ويتصل بالسعي القائم لتطوير خدمة نقل موجهة لشريحة مهمة في المجتمع وهم: طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، إلى جانب عدد كبير من المستفيدين من تنظيم الخدمة كالمعلمات وطالبات المراحل الجامعية.

وأوضح النائب المساعد لتنظيم النقل البري في الهيئة العامة للنقل المهندس معيض آل سعيد، أن لائحة النقل التعليمي الجديدة وضعت رفع الكفاءة والجودة أولوية فيها؛ مبينًا أن من أبرز ما جاءت به لائحة النقل التعليمي الجديدة إلزامية إجراء اختبار للسائق يسمى "اختبار الكفاءة المهنية"؛ للتأكد من أهلية السائق وقدرته على القيادة بكفاءة واحترافية عالية، والتعامل بأفضل السبل مع احتياجات الركاب في جميع الظروف.

وبيّن أنه يجب على الناقل إبرام عقد مع الراكب أو ولي الأمر أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي؛ لتحديد الالتزامات والحقوق بين الأطراف، كما تُلزم اللائحة الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

وقال: إن الحافلة أو مركبة النقل التعليمي المرخصة من مسؤولية السائق، ويجب عليه وعلى مساعديه التأكد من سلامتها بشكل يومي وقبل بدء الرحلة، ولتحقيق هذا فإن العمر التشغيلي للحافلة يجب ألا يتجاوز 10 سنوات في حالة المركبة التي يبلغ عدد مقاعدها 10 مقاعد وأكثر، كما لا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة 5 سنوات من سنة الصنع في حالة المركبة التي لا يقل عدد مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد على 9 مقاعد، كما يمكن بموجب اللائحة الجديدة الترخيص للأفراد السعوديين المحققين لكل الاشتراطات إلى جانب الترخيص للمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال النقل.

وأكد المهندس معيض آل سعيد، وجوب الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل عند تسجيل أو تجديد أو نقل ملكية أو تعديل أي حافلة أو مركبة ترغب في الدخول في نشاط النقل التعليمي؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية المعتمدة لرفع كفاءة وجودة الخدمة ومن بينها خاصية تتبع الحافلات، وتحديد مواقعها ضمن مساراتها الصحيحة؛ انطلاقًا من دور الهيئة التنظيمي لصناعة النقل في المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,242
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,811
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,418

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة