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مكة.. طوارئ أجياد تعقد ندوة توعوية عن مرض السكري

تزامنًا مع انطلاقة فعاليات اليوم العالمي للسكري، عقد مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة، ندوة توعوية عن المرض صباح الأمس بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بالتعاون مع الرئاسة وإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، تحت إشراف المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مراكز ومستشفى الحرم الدكتور سلطان بن سعيد بغدادي.

وشارك فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ لقياس نسبة السكر في الدم لجميع منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن الندوة تستهدف بدورها تفعيل ونشر الوعي الصحي للمنسوبين والرد على أي استفسارات طبية.

اليوم العالمي للسكري مستشفى أجياد

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مكة.. طوارئ أجياد تعقد ندوة توعوية عن مرض السكري
سبق

تزامنًا مع انطلاقة فعاليات اليوم العالمي للسكري، عقد مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة، ندوة توعوية عن المرض صباح الأمس بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بالتعاون مع الرئاسة وإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، تحت إشراف المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مراكز ومستشفى الحرم الدكتور سلطان بن سعيد بغدادي.

وشارك فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ لقياس نسبة السكر في الدم لجميع منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن الندوة تستهدف بدورها تفعيل ونشر الوعي الصحي للمنسوبين والرد على أي استفسارات طبية.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
10:51 AM

مكة.. طوارئ أجياد تعقد ندوة توعوية عن مرض السكري

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تزامنًا مع انطلاقة فعاليات اليوم العالمي للسكري، عقد مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة، ندوة توعوية عن المرض صباح الأمس بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بالتعاون مع الرئاسة وإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، تحت إشراف المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مراكز ومستشفى الحرم الدكتور سلطان بن سعيد بغدادي.

وشارك فريق طبي من مستشفى أجياد للطوارئ لقياس نسبة السكر في الدم لجميع منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن الندوة تستهدف بدورها تفعيل ونشر الوعي الصحي للمنسوبين والرد على أي استفسارات طبية.

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