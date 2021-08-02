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"السودة للتطوير" توقّع مذكرة مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

لتعزيز الجهود المشتركة بما يشمل "السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع"

وقّعت شركة السودة للتطوير إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تهدف لتعزيز الجهود المشتركة تحقيقًا لأهداف حماية الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة عليه واستدامته بمنطقة المشروع، والتي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية وتوعوية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تطوير الشراكات الدولية سعيًا لتحقيق أهدافهما المشتركة.

وتسهم المذكرة التي وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين صالح المدني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد عبدالله العبدالقادر في مواكبة تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال حماية الغطاء النباتي.

وتشمل مجالات التعاون التي حددتها المذكرة حماية الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة عليه واستدامته، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي عن طريق تعزيز حملات التشجير في السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورفع الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وإطلاق عدد من المبادرات في هذا الإطار.

ويدعم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر جهود شركة السودة للتطوير الساعية إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالغطاء النباتي واستدامته، والمحافظة على الثروة الطبيعية في منطقة المشروع.

وأكد "العبدالقادر" أن السودة ومحافظة رجال ألمع تمتازان بتنوّع نباتي وبيئي كبير ما يمنح الموقع أهمية استثنائية لحرص المركز على تعزيز هذه الميزات، التي من أهمها حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي ووضع خطط لمكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة.

وتسعى مذكرة التفاهم بين الجانبين إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون مع إمكانية الاستعانة بخبرات متخصصة وتشكيل فرق عمل مع رفع تقارير دورية موحدة حول تحقيق خطط العمل.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم على أعلى قمة في المملكة وسط المواقع الطبيعية لغابات السودة، تخللتها عروض تعريفية لشركة السودة للتطوير في حين قدّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عرضاً تناول جهوده في حماية التنوع الطبيعي ومواجهة التصحر في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السودة للتطوير" توقّع مذكرة مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
سبق

وقّعت شركة السودة للتطوير إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تهدف لتعزيز الجهود المشتركة تحقيقًا لأهداف حماية الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة عليه واستدامته بمنطقة المشروع، والتي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية وتوعوية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تطوير الشراكات الدولية سعيًا لتحقيق أهدافهما المشتركة.

وتسهم المذكرة التي وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين صالح المدني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد عبدالله العبدالقادر في مواكبة تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال حماية الغطاء النباتي.

وتشمل مجالات التعاون التي حددتها المذكرة حماية الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة عليه واستدامته، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي عن طريق تعزيز حملات التشجير في السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورفع الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وإطلاق عدد من المبادرات في هذا الإطار.

ويدعم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر جهود شركة السودة للتطوير الساعية إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالغطاء النباتي واستدامته، والمحافظة على الثروة الطبيعية في منطقة المشروع.

وأكد "العبدالقادر" أن السودة ومحافظة رجال ألمع تمتازان بتنوّع نباتي وبيئي كبير ما يمنح الموقع أهمية استثنائية لحرص المركز على تعزيز هذه الميزات، التي من أهمها حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي ووضع خطط لمكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة.

وتسعى مذكرة التفاهم بين الجانبين إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون مع إمكانية الاستعانة بخبرات متخصصة وتشكيل فرق عمل مع رفع تقارير دورية موحدة حول تحقيق خطط العمل.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم على أعلى قمة في المملكة وسط المواقع الطبيعية لغابات السودة، تخللتها عروض تعريفية لشركة السودة للتطوير في حين قدّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عرضاً تناول جهوده في حماية التنوع الطبيعي ومواجهة التصحر في المملكة.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
03:55 PM

"السودة للتطوير" توقّع مذكرة مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

لتعزيز الجهود المشتركة بما يشمل "السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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وقّعت شركة السودة للتطوير إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تهدف لتعزيز الجهود المشتركة تحقيقًا لأهداف حماية الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة عليه واستدامته بمنطقة المشروع، والتي تشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية وتوعوية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تطوير الشراكات الدولية سعيًا لتحقيق أهدافهما المشتركة.

وتسهم المذكرة التي وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين صالح المدني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد عبدالله العبدالقادر في مواكبة تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال حماية الغطاء النباتي.

وتشمل مجالات التعاون التي حددتها المذكرة حماية الغطاء النباتي وتنميته والمحافظة عليه واستدامته، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي عن طريق تعزيز حملات التشجير في السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورفع الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وإطلاق عدد من المبادرات في هذا الإطار.

ويدعم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر جهود شركة السودة للتطوير الساعية إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالغطاء النباتي واستدامته، والمحافظة على الثروة الطبيعية في منطقة المشروع.

وأكد "العبدالقادر" أن السودة ومحافظة رجال ألمع تمتازان بتنوّع نباتي وبيئي كبير ما يمنح الموقع أهمية استثنائية لحرص المركز على تعزيز هذه الميزات، التي من أهمها حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي ووضع خطط لمكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة.

وتسعى مذكرة التفاهم بين الجانبين إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون مع إمكانية الاستعانة بخبرات متخصصة وتشكيل فرق عمل مع رفع تقارير دورية موحدة حول تحقيق خطط العمل.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم على أعلى قمة في المملكة وسط المواقع الطبيعية لغابات السودة، تخللتها عروض تعريفية لشركة السودة للتطوير في حين قدّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عرضاً تناول جهوده في حماية التنوع الطبيعي ومواجهة التصحر في المملكة.

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