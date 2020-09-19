تجاوز عدد الوفيات في إيران جراء فيروس كورونا 24 ألف شخص، فيما أعلنت السلطات الصحية أن 28 إقليمًا من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير. وقالت وزارة الصحة الإيرانية السبت، إنها سجلت 2845 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 419.043، وأعلنت أيضا عن تسجيل 166 وفاة جديدة بالفيروس وارتفاع الإجمالي إلى 24.118. وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 375,632، وأن 3,893 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة. وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3,719,210. وأكدت أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، بينها 13 إقليمًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، هي "طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، قزوين". ولفتت إلى أن 15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، هي "أذربيجان الغربية، البرز، فارس، لرستان، هرمزغان، أردبيل، بوشهر، كرمانشاه، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان جنوبي، مركزي، إيلام، غلستان، خوزستان".

إيران.. معظم البلاد في وضع خطير ووفيات كورونا تتخطى 24 ألفاً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-19 تجاوز عدد الوفيات في إيران جراء فيروس كورونا 24 ألف شخص، فيما أعلنت السلطات الصحية أن 28 إقليمًا من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير.



وقالت وزارة الصحة الإيرانية السبت، إنها سجلت 2845 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 419.043، وأعلنت أيضا عن تسجيل 166 وفاة جديدة بالفيروس وارتفاع الإجمالي إلى 24.118.



وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 375,632، وأن 3,893 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.



وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3,719,210.



وأكدت أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، بينها 13 إقليمًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، هي "طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، قزوين".



ولفتت إلى أن 15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، هي "أذربيجان الغربية، البرز، فارس، لرستان، هرمزغان، أردبيل، بوشهر، كرمانشاه، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان جنوبي، مركزي، إيلام، غلستان، خوزستان".

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 02:29 PM

إيران.. معظم البلاد في وضع خطير ووفيات كورونا تتخطى 24 ألفاً 2845 إصابة جديدة بالفيروس ترفع العدد الإجمالي إلى 419.043





A A A





1 مشاركة

تجاوز عدد الوفيات في إيران جراء فيروس كورونا 24 ألف شخص، فيما أعلنت السلطات الصحية أن 28 إقليمًا من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير.



وقالت وزارة الصحة الإيرانية السبت، إنها سجلت 2845 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 419.043، وأعلنت أيضا عن تسجيل 166 وفاة جديدة بالفيروس وارتفاع الإجمالي إلى 24.118.



وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 375,632، وأن 3,893 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.



وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3,719,210.



وأكدت أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، بينها 13 إقليمًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، هي "طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، قزوين".



ولفتت إلى أن 15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، هي "أذربيجان الغربية، البرز، فارس، لرستان، هرمزغان، أردبيل، بوشهر، كرمانشاه، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان جنوبي، مركزي، إيلام، غلستان، خوزستان".