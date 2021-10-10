متحدث "الصحة": يجب على المتعافين من كورونا تلقي الجرعتين واستكمال التحصين

محمد العبدالعالي: أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية؛ منها أكثر من 18 مليون جرعة ثانية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة بـ #كورونا ليست بمستوى المناعة المتحققة باللقاحات.

وتابع: يجب على المتعافين من #كورونا تلقي الجرعتين من اللقاحات واستكمال التحصين.

وأشار إلى أن ما تحقق منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم أمور مبشرة أسهمت في تميّز المملكة على كل المستويات.

وأكد المتحدث أن عدد من استكملوا التحصين "بجرعتين" يقترب من 20 مليون شخص.