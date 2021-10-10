النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 59 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": يجب على المتعافين من كورونا تلقي الجرعتين واستكمال التحصين

محمد العبدالعالي: أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية؛ منها أكثر من 18 مليون جرعة ثانية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة بـ #كورونا ليست بمستوى المناعة المتحققة باللقاحات.

وتابع: يجب على المتعافين من #كورونا تلقي الجرعتين من اللقاحات واستكمال التحصين.

وأشار إلى أن ما تحقق منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم أمور مبشرة أسهمت في تميّز المملكة على كل المستويات.

وأكد المتحدث أن عدد من استكملوا التحصين "بجرعتين" يقترب من 20 مليون شخص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة": يجب على المتعافين من كورونا تلقي الجرعتين واستكمال التحصين
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية؛ منها أكثر من 18 مليون جرعة ثانية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة بـ #كورونا ليست بمستوى المناعة المتحققة باللقاحات.

وتابع: يجب على المتعافين من #كورونا تلقي الجرعتين من اللقاحات واستكمال التحصين.

وأشار إلى أن ما تحقق منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم أمور مبشرة أسهمت في تميّز المملكة على كل المستويات.

وأكد المتحدث أن عدد من استكملوا التحصين "بجرعتين" يقترب من 20 مليون شخص.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
03:54 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
05:36 PM

متحدث "الصحة": يجب على المتعافين من كورونا تلقي الجرعتين واستكمال التحصين

محمد العبدالعالي: أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,217

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية؛ منها أكثر من 18 مليون جرعة ثانية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة بـ #كورونا ليست بمستوى المناعة المتحققة باللقاحات.

وتابع: يجب على المتعافين من #كورونا تلقي الجرعتين من اللقاحات واستكمال التحصين.

وأشار إلى أن ما تحقق منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم أمور مبشرة أسهمت في تميّز المملكة على كل المستويات.

وأكد المتحدث أن عدد من استكملوا التحصين "بجرعتين" يقترب من 20 مليون شخص.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,385
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,863
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,013
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,567

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة