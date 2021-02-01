تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.