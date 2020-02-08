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بمليونين و600 ألف .. المملكة أكثر الدول استضافة للعمالة الهندية

الكويت في المرتبة الثانية بمليون و29 ألف مقيم .. ثم سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أن المملكة العربية السعودية أكبر دولة في العالم يقيم فيها الهنود، ويفضلونها من بين 200 دولة في العالم.

وكشفت الوزارة، في بيان حديث، أن عدد الهنود المقيمين خارج الهند بلغ 13 مليوناً و600 ألف؛ من بينهم ما يقارب مليونين و600 ألف هندي يقيمون في السعودية.

ووفقاً لصحيفة "نيوز ميتر" الهندية، فقد جاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد السعودية في استضافة الهنود حيث بلغ عددهم مليوناً و29 ألف مقيم هندي، في حين يقيم في سلطنة عُمان 700 ألف منهم.

وعلى مستوى أوروبا، جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى التي يقيم فيها الهنود حيث يبلغ عددهم 172 ألفاً يعملون في مهن مختلفة.

المملكة أكثر الدول استضافة للعمالة الهندية وزارة الشؤون الخارجية الهندية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمليونين و600 ألف .. المملكة أكثر الدول استضافة للعمالة الهندية
سبق

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أن المملكة العربية السعودية أكبر دولة في العالم يقيم فيها الهنود، ويفضلونها من بين 200 دولة في العالم.

وكشفت الوزارة، في بيان حديث، أن عدد الهنود المقيمين خارج الهند بلغ 13 مليوناً و600 ألف؛ من بينهم ما يقارب مليونين و600 ألف هندي يقيمون في السعودية.

ووفقاً لصحيفة "نيوز ميتر" الهندية، فقد جاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد السعودية في استضافة الهنود حيث بلغ عددهم مليوناً و29 ألف مقيم هندي، في حين يقيم في سلطنة عُمان 700 ألف منهم.

وعلى مستوى أوروبا، جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى التي يقيم فيها الهنود حيث يبلغ عددهم 172 ألفاً يعملون في مهن مختلفة.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
01:05 PM

بمليونين و600 ألف .. المملكة أكثر الدول استضافة للعمالة الهندية

الكويت في المرتبة الثانية بمليون و29 ألف مقيم .. ثم سلطنة عُمان

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,491

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أن المملكة العربية السعودية أكبر دولة في العالم يقيم فيها الهنود، ويفضلونها من بين 200 دولة في العالم.

وكشفت الوزارة، في بيان حديث، أن عدد الهنود المقيمين خارج الهند بلغ 13 مليوناً و600 ألف؛ من بينهم ما يقارب مليونين و600 ألف هندي يقيمون في السعودية.

ووفقاً لصحيفة "نيوز ميتر" الهندية، فقد جاءت الكويت في المرتبة الثانية بعد السعودية في استضافة الهنود حيث بلغ عددهم مليوناً و29 ألف مقيم هندي، في حين يقيم في سلطنة عُمان 700 ألف منهم.

وعلى مستوى أوروبا، جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى التي يقيم فيها الهنود حيث يبلغ عددهم 172 ألفاً يعملون في مهن مختلفة.

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