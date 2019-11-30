العلا.. فريق طبي يجري عملية ناجحة لطفل يعاني بسبب حالة "بوليب" نادرة

"بحرو": من الحالات النادرة وتحدث مرة بالسنة لكل مليونين ونصف المليون شخص

أجرى فريق طبي جراحي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الأمير عبد المحسن بمحافظة العلا، عملية نادرة لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات حيث يعاني بسبب حالة بوليب "لحمية" تخرج من الجيب الفكي، وتصل لتجويف الأنف وتتدلى إلى البلعوم الأنفي، وتسبب انسدادًا في الأنف.

وأجرى الفريق الطبي العملية بنجاح، وحالة الطفل سليمة، وغادر المستشفى في اليوم نفسه، حيث استغرقت العملية ساعة ونصف الساعة، وتمت ولله الحمد بنجاح.

وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالله بحرو، أن تلك الحالة تعد من الحالات النادرة، وتحدث مرة بالسنة لكل مليونين ونصف المليون شخص، وهي الحالة الثانية التي تشخص بمستشفى الأمير عبدالمحسن، حيث إن الحالة الأولى أُجريت منذ ٢٥ عامًا.

من جانب آخر، تقدم مدير التجمع الصحي بمحافظة العلا مطلق بن فارس الفقير، بالشكر والتقدير لجميع الطاقم الطبي على جهودهم في تحقيق وإجراء ذلك الإنجاز المتميز، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تقديم الخدمات الصحية والرقي بها.