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كورونا حول العالم.. الإصابات تتخطى الـ67 مليونًا

تتصدرها الولايات المتحدة تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 67 مليونًا و392 ألفًا و712 إصابة، الاثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و541 ألفًا و745 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 46 مليونًا و583 ألفًا و680 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب إفريقيا؛ وفق موقع "وورلد ميترز" الأمريكي.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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كورونا حول العالم.. الإصابات تتخطى الـ67 مليونًا
سبق

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 67 مليونًا و392 ألفًا و712 إصابة، الاثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و541 ألفًا و745 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 46 مليونًا و583 ألفًا و680 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب إفريقيا؛ وفق موقع "وورلد ميترز" الأمريكي.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
09:57 AM

كورونا حول العالم.. الإصابات تتخطى الـ67 مليونًا

تتصدرها الولايات المتحدة تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 67 مليونًا و392 ألفًا و712 إصابة، الاثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و541 ألفًا و745 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 46 مليونًا و583 ألفًا و680 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب إفريقيا؛ وفق موقع "وورلد ميترز" الأمريكي.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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