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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي .. ترحيب سعودي أمريكي للاتفاق التاريخي لأوبك

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + ).
وقد أعرب سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي .. ترحيب سعودي أمريكي للاتفاق التاريخي لأوبك
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + ).
وقد أعرب سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
12:39 AM

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي .. ترحيب سعودي أمريكي للاتفاق التاريخي لأوبك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,388

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + ).
وقد أعرب سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

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