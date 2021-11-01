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يرتدي زي الجوكر.. مرتكب حادثة المترو في طوكيو جلس بانتظار الشرطة لتقبض عليه

طعن 17 شخصاً وحاول إشعال النيران في المترو

في حادثة غريبة من نوعها على المجتمع الياباني، قام شاب يبلغ من العمر 24 عاماً يرتدي زي الجوكر، بطعن 17 شخصاً في المترو في العاصمة اليابانية طوكيو، وحاول إشعال النيران، ثم جلس في انتظار الشرطة لتقبض عليه.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من القبض على المتهم، الذي استغل زحام المترو في هذه الفترة، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الهالوين.

وأكّد بعض شهود العيان أن المتهم بعدما قام بطعن عددٍ من الركاب، أشعل بعض السجائر وجلس في هدوءٍ ينتظر قدوم الشرطة لتقبض عليه.

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يرتدي زي الجوكر.. مرتكب حادثة المترو في طوكيو جلس بانتظار الشرطة لتقبض عليه
سبق

في حادثة غريبة من نوعها على المجتمع الياباني، قام شاب يبلغ من العمر 24 عاماً يرتدي زي الجوكر، بطعن 17 شخصاً في المترو في العاصمة اليابانية طوكيو، وحاول إشعال النيران، ثم جلس في انتظار الشرطة لتقبض عليه.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من القبض على المتهم، الذي استغل زحام المترو في هذه الفترة، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الهالوين.

وأكّد بعض شهود العيان أن المتهم بعدما قام بطعن عددٍ من الركاب، أشعل بعض السجائر وجلس في هدوءٍ ينتظر قدوم الشرطة لتقبض عليه.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:22 AM

يرتدي زي الجوكر.. مرتكب حادثة المترو في طوكيو جلس بانتظار الشرطة لتقبض عليه

طعن 17 شخصاً وحاول إشعال النيران في المترو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,087

في حادثة غريبة من نوعها على المجتمع الياباني، قام شاب يبلغ من العمر 24 عاماً يرتدي زي الجوكر، بطعن 17 شخصاً في المترو في العاصمة اليابانية طوكيو، وحاول إشعال النيران، ثم جلس في انتظار الشرطة لتقبض عليه.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من القبض على المتهم، الذي استغل زحام المترو في هذه الفترة، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الهالوين.

وأكّد بعض شهود العيان أن المتهم بعدما قام بطعن عددٍ من الركاب، أشعل بعض السجائر وجلس في هدوءٍ ينتظر قدوم الشرطة لتقبض عليه.

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