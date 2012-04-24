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جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة

أكدت أنها اتخذت الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة: سارت بكل يسر وسهولة

نفّذت جامعة الباحة 1970 اختباراً عن بُعد لـ 36345 طالباً وطالبة، وذلك عبر برنامج "رافد".

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات في مختلف الكليات والتخصصات تمكنوا من أداء الأسبوع الثاني من الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442 / 1441، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني.

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة الكترونية، مؤكدة أن الاختبارات سارت بكل يسر وسهولة، ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

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جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة
سبق

نفّذت جامعة الباحة 1970 اختباراً عن بُعد لـ 36345 طالباً وطالبة، وذلك عبر برنامج "رافد".

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات في مختلف الكليات والتخصصات تمكنوا من أداء الأسبوع الثاني من الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442 / 1441، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني.

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة الكترونية، مؤكدة أن الاختبارات سارت بكل يسر وسهولة، ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
01:34 PM

جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة

أكدت أنها اتخذت الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة: سارت بكل يسر وسهولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نفّذت جامعة الباحة 1970 اختباراً عن بُعد لـ 36345 طالباً وطالبة، وذلك عبر برنامج "رافد".

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات في مختلف الكليات والتخصصات تمكنوا من أداء الأسبوع الثاني من الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442 / 1441، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني.

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة الكترونية، مؤكدة أن الاختبارات سارت بكل يسر وسهولة، ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.

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