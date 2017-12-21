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"العتيبي" يخطف برونزية الكاراتيه… وتأهل الرباعي السعودي لنهائي آسيا

حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه بدر العتيبي الميدالية البرونزية لفئة الكبار لمنافسات القتال تحت وزن 60 كيلوجراماً، ليرفع رصيد المنتخب في عدد الميداليات إلى 14 ميدالية، في بطولة آسيًا (19) للناشئين والشباب والـ(17) تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان والتي تختتم منافساتها غدًا (الأربعاء).

وعلى نفس الصعيد؛ في إنجاز غير مسبوق تأهل 4 لاعبين من المنتخب السعودي للكاراتيه لأول مرة إلى نهائيات بطولة آسيا للكبار، حيث سيلعب اللاعب ياسر البارقي نهائي القتال تحت وزن 55، فيما سيلعب اللاعب فهد الخثعمي نهائي القتال تحت وزن 67، بينما سيلعب اللاعب سلطان الزهراني نهائي القتال تحت وزن 75، وأخيرًا يلعب طارق حامدي نهائي القتال لفوق وزن 84.

فيما سيقابل المنتخب السعودي للكاراتيه نظيره الياباني على الميدالية البرونزية في منافسات القتال الجماعي.

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"العتيبي" يخطف برونزية الكاراتيه… وتأهل الرباعي السعودي لنهائي آسيا
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه بدر العتيبي الميدالية البرونزية لفئة الكبار لمنافسات القتال تحت وزن 60 كيلوجراماً، ليرفع رصيد المنتخب في عدد الميداليات إلى 14 ميدالية، في بطولة آسيًا (19) للناشئين والشباب والـ(17) تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان والتي تختتم منافساتها غدًا (الأربعاء).

وعلى نفس الصعيد؛ في إنجاز غير مسبوق تأهل 4 لاعبين من المنتخب السعودي للكاراتيه لأول مرة إلى نهائيات بطولة آسيا للكبار، حيث سيلعب اللاعب ياسر البارقي نهائي القتال تحت وزن 55، فيما سيلعب اللاعب فهد الخثعمي نهائي القتال تحت وزن 67، بينما سيلعب اللاعب سلطان الزهراني نهائي القتال تحت وزن 75، وأخيرًا يلعب طارق حامدي نهائي القتال لفوق وزن 84.

فيما سيقابل المنتخب السعودي للكاراتيه نظيره الياباني على الميدالية البرونزية في منافسات القتال الجماعي.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
06:52 PM

"العتيبي" يخطف برونزية الكاراتيه… وتأهل الرباعي السعودي لنهائي آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه بدر العتيبي الميدالية البرونزية لفئة الكبار لمنافسات القتال تحت وزن 60 كيلوجراماً، ليرفع رصيد المنتخب في عدد الميداليات إلى 14 ميدالية، في بطولة آسيًا (19) للناشئين والشباب والـ(17) تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان والتي تختتم منافساتها غدًا (الأربعاء).

وعلى نفس الصعيد؛ في إنجاز غير مسبوق تأهل 4 لاعبين من المنتخب السعودي للكاراتيه لأول مرة إلى نهائيات بطولة آسيا للكبار، حيث سيلعب اللاعب ياسر البارقي نهائي القتال تحت وزن 55، فيما سيلعب اللاعب فهد الخثعمي نهائي القتال تحت وزن 67، بينما سيلعب اللاعب سلطان الزهراني نهائي القتال تحت وزن 75، وأخيرًا يلعب طارق حامدي نهائي القتال لفوق وزن 84.

فيما سيقابل المنتخب السعودي للكاراتيه نظيره الياباني على الميدالية البرونزية في منافسات القتال الجماعي.

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