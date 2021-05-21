وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ

دخل وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين حيز التنفيذ في تمام الثانية صباحا (بتوقيت فلسطين).



وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزة بدءا من الساعة (0200) فجر الجمعة بتوقيت فلسطين.



وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.