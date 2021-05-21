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وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ

دخل وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين حيز التنفيذ في تمام الثانية صباحا (بتوقيت فلسطين).

وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزة بدءا من الساعة (0200) فجر الجمعة بتوقيت فلسطين.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

غزة فلسطين إسرائيل

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وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ
سبق

دخل وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين حيز التنفيذ في تمام الثانية صباحا (بتوقيت فلسطين).

وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزة بدءا من الساعة (0200) فجر الجمعة بتوقيت فلسطين.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
02:49 AM

وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - غزة
19
11,486

دخل وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين حيز التنفيذ في تمام الثانية صباحا (بتوقيت فلسطين).

وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزة بدءا من الساعة (0200) فجر الجمعة بتوقيت فلسطين.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

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