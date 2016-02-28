الولايات المتحدة تسجل 69,876 إصابة جديدة بكورونا
العدد الإجمالي بلغ 28,355,420 حالة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 69,876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1,828 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية إلى السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,355,420 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510,777.
الولايات المتحدة تسجل 69,876 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-28
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 69,876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1,828 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية إلى السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,355,420 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510,777.
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
10:52 PM
الولايات المتحدة تسجل 69,876 إصابة جديدة بكورونا
العدد الإجمالي بلغ 28,355,420 حالة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 69,876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1,828 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية إلى السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,355,420 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510,777.