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برعاية "الماجد".. مركز آسية ينظم منتدى الاستقرار الأسري الثالث افتراضيًا

أوصى بتكاتف مراكز البحوث والإرشاد لدراسة احتياج المجتمع السعودي

على شرف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أقيم يوم السبت الماضي 21 شعبان 1442هـ، الموافق 3 إبريل 2021م، منتدى "استقرار" الثالث افتراضيًا تحت عنوان "الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي بين الواقع والتحديات" وتم البث المباشر عبر منصات إلكترونية متعددة.

وتفصيلاً، نظم المنتدى مركز آسية للإرشاد الأسري؛ إيمانًا بدوره في تحقيق المسؤولية المجتمعية لرؤية 2030م وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

بلغ حضور المنتدى قرابة 1000 من المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الأسرة، وافتتح المنتدى بكلمة لرئيس مجلس إدارة مركز آسية للإرشاد الأسري: الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، التي أوضحت أن هذا المنتدى يأتي ضمن أحد مبادرات مركز آسية للإرشاد الأسري؛ لتحقيق رسالتها والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه المجتمع السعودي خلال الأزمات.

ودعت الدكتورة في كلمتها، إلى ضرورة تكامل مؤسسات المجتمع المختلفة ومنظماته؛ لتطوير وتفعيل دور الإرشاد الأسري والقيام به على أفضل مستوى.

وتوالت فقرات المنتدى في محاوره حول: (إسهامات التقنية الحديثة في الإرشاد الأسري)، و(واقع الإرشاد الأسري في الأزمات واستشراف المستقبل)، والتي شارك في طرحها نخبة من المختصين والخبراء في مجال الإرشاد الأسري.

وفي نهاية المنتدى اختتم بمجموعة من التوصيات، منها توصية مراكز الإرشاد الأسري بأهمية الاستفادة من منصة الوزارة وخدماتها وأهمية الاطلاع على آخر المستجدات التقنية وتطبيقها بالمجال أيضًا إصدار رخصة مهنية لمزاولة مهنة الإرشاد الأسري، وطلب تكاتف مراكز البحوث والجامعات مع مراكز الإرشاد الأسري الخاصة وغير الربحية في تفعيل الأبحاث والدراسات للمساهمة في دراسة احتياج المجتمع السعودي.

وصاحب المنتدى ورشة عمل مشتركة مع مركز التنمية الاجتماعية ، بعنوان: (مراكز الإرشاد الأسري بين الواقع والتحديات) والتي بلغ عدد حضورها أكثر من ( 50) من المختصين والمهتمين في المجال الأسري.

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برعاية "الماجد".. مركز آسية ينظم منتدى الاستقرار الأسري الثالث افتراضيًا
سبق

على شرف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أقيم يوم السبت الماضي 21 شعبان 1442هـ، الموافق 3 إبريل 2021م، منتدى "استقرار" الثالث افتراضيًا تحت عنوان "الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي بين الواقع والتحديات" وتم البث المباشر عبر منصات إلكترونية متعددة.

وتفصيلاً، نظم المنتدى مركز آسية للإرشاد الأسري؛ إيمانًا بدوره في تحقيق المسؤولية المجتمعية لرؤية 2030م وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

بلغ حضور المنتدى قرابة 1000 من المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الأسرة، وافتتح المنتدى بكلمة لرئيس مجلس إدارة مركز آسية للإرشاد الأسري: الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، التي أوضحت أن هذا المنتدى يأتي ضمن أحد مبادرات مركز آسية للإرشاد الأسري؛ لتحقيق رسالتها والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه المجتمع السعودي خلال الأزمات.

ودعت الدكتورة في كلمتها، إلى ضرورة تكامل مؤسسات المجتمع المختلفة ومنظماته؛ لتطوير وتفعيل دور الإرشاد الأسري والقيام به على أفضل مستوى.

وتوالت فقرات المنتدى في محاوره حول: (إسهامات التقنية الحديثة في الإرشاد الأسري)، و(واقع الإرشاد الأسري في الأزمات واستشراف المستقبل)، والتي شارك في طرحها نخبة من المختصين والخبراء في مجال الإرشاد الأسري.

وفي نهاية المنتدى اختتم بمجموعة من التوصيات، منها توصية مراكز الإرشاد الأسري بأهمية الاستفادة من منصة الوزارة وخدماتها وأهمية الاطلاع على آخر المستجدات التقنية وتطبيقها بالمجال أيضًا إصدار رخصة مهنية لمزاولة مهنة الإرشاد الأسري، وطلب تكاتف مراكز البحوث والجامعات مع مراكز الإرشاد الأسري الخاصة وغير الربحية في تفعيل الأبحاث والدراسات للمساهمة في دراسة احتياج المجتمع السعودي.

وصاحب المنتدى ورشة عمل مشتركة مع مركز التنمية الاجتماعية ، بعنوان: (مراكز الإرشاد الأسري بين الواقع والتحديات) والتي بلغ عدد حضورها أكثر من ( 50) من المختصين والمهتمين في المجال الأسري.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
09:09 PM

برعاية "الماجد".. مركز آسية ينظم منتدى الاستقرار الأسري الثالث افتراضيًا

أوصى بتكاتف مراكز البحوث والإرشاد لدراسة احتياج المجتمع السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على شرف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أقيم يوم السبت الماضي 21 شعبان 1442هـ، الموافق 3 إبريل 2021م، منتدى "استقرار" الثالث افتراضيًا تحت عنوان "الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي بين الواقع والتحديات" وتم البث المباشر عبر منصات إلكترونية متعددة.

وتفصيلاً، نظم المنتدى مركز آسية للإرشاد الأسري؛ إيمانًا بدوره في تحقيق المسؤولية المجتمعية لرؤية 2030م وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

بلغ حضور المنتدى قرابة 1000 من المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الأسرة، وافتتح المنتدى بكلمة لرئيس مجلس إدارة مركز آسية للإرشاد الأسري: الدكتورة أسماء بنت راشد الرويشد، التي أوضحت أن هذا المنتدى يأتي ضمن أحد مبادرات مركز آسية للإرشاد الأسري؛ لتحقيق رسالتها والمساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه المجتمع السعودي خلال الأزمات.

ودعت الدكتورة في كلمتها، إلى ضرورة تكامل مؤسسات المجتمع المختلفة ومنظماته؛ لتطوير وتفعيل دور الإرشاد الأسري والقيام به على أفضل مستوى.

وتوالت فقرات المنتدى في محاوره حول: (إسهامات التقنية الحديثة في الإرشاد الأسري)، و(واقع الإرشاد الأسري في الأزمات واستشراف المستقبل)، والتي شارك في طرحها نخبة من المختصين والخبراء في مجال الإرشاد الأسري.

وفي نهاية المنتدى اختتم بمجموعة من التوصيات، منها توصية مراكز الإرشاد الأسري بأهمية الاستفادة من منصة الوزارة وخدماتها وأهمية الاطلاع على آخر المستجدات التقنية وتطبيقها بالمجال أيضًا إصدار رخصة مهنية لمزاولة مهنة الإرشاد الأسري، وطلب تكاتف مراكز البحوث والجامعات مع مراكز الإرشاد الأسري الخاصة وغير الربحية في تفعيل الأبحاث والدراسات للمساهمة في دراسة احتياج المجتمع السعودي.

وصاحب المنتدى ورشة عمل مشتركة مع مركز التنمية الاجتماعية ، بعنوان: (مراكز الإرشاد الأسري بين الواقع والتحديات) والتي بلغ عدد حضورها أكثر من ( 50) من المختصين والمهتمين في المجال الأسري.

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