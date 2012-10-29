النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة يومية غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 26831 إيطاليّاً جديداً

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 616595

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 26831 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.

وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع بواقع 26831، ليصل إلى مستوى 616595 حالة، بحسب "رويترز".

وبيّنت الوزارة أنها رصدت 217 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38122 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة يومية غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 26831 إيطاليّاً جديداً
سبق

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 26831 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.

وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع بواقع 26831، ليصل إلى مستوى 616595 حالة، بحسب "رويترز".

وبيّنت الوزارة أنها رصدت 217 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38122 حالة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:22 PM

حصيلة يومية غير مسبوقة.. "كورونا" يصيب 26831 إيطاليّاً جديداً

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 616595

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
266

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 26831 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات منذ بدء التفشي في البلاد.

وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع بواقع 26831، ليصل إلى مستوى 616595 حالة، بحسب "رويترز".

وبيّنت الوزارة أنها رصدت 217 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 38122 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,369
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,759
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,663
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,825

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة