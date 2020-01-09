التحالف الإسلامي العسكري يوقّع مذكرة تعاون مشترك مع منظمة التعاون

تشمل العديد من المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة وتبادل التقارير والدراسات

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بمقر التحالف بالرياض اليوم، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين، وقاما بتوقيع مذكرة تعاون مشترك تشمل العديد من المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة، إضافةً إلى تبادل التقارير والدراسات ذات الشأن المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأكد اللواء "المغيدي" أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون الإسلامي رغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بينهما في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.

وأشار الأمين العام للتحالف إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين التحالف والمراكز والهيئات والمنظمات المحليّة والإسلامية والدولية لتنسيق والتعاون وتكثيف جهود محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.